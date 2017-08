Vääntö perhevapaista: ”Kokoomus sumuttaa kiirehtimisellä”

Keskustan kansanedustaja Sirkka-Liisa Anttila ehdottaa, että perhevapaauudistus toteutetaan kolmikantaisesti ja parlamentaarisen ryhmän seurannassa. Samalla Anttila varoittaa hosumisesta uudistuksen valmistelussa.

–Kokoomus sumuttaa kiirehtimisellä. Perhevapaauudistus on tehtävä kolmikantaisesti, Anttila toteaa tiedotteessaan.

Hän perustelee kolmikantaa sillä, että työntekijät ja työnantajat rahoittavat ansiosidonnaista perhevapaaosuutta.

Anttila uskoo, että uudistus pystyttäisiin toteuttamaan ensi vaalikaudella, jos parlamentaarisessa valmistelussa olisivat mukana kaikki eduskuntapuolueet. Hän korostaa, että uudistus vaatii huolellisen ja laajapohjaisen valmistelun.

–Se vaikuttaa merkittävästi perheiden elämään ja siksi on tärkeää tietää etukäteen miten uudistus kohtelee perheitä. Vaikutukset pitää siis arvioida perusteellisesti valmistelun aikana. Edellä mainituista syistä uudistusta ei voida toteuttaa tällä vaalikaudella. On täysin väärin luoda nyt perheille vääriä mielikuvia ja odotuksia puhumalla uudistuksen tekemisestä vielä tällä vaalikaudella, kuten kokoomus tekee, Anttila sanoo.

Hän toteaa, että kokoomuksesta ehdotettu malli perhevapaiden uudistuksesta romuttaisi kotihoidontuen ja veisi perheiltä valinnanvapauden pakkokiintiöimällä perhevapaita.

–Uudistuksen avulla pitää luoda edellytykset antaa sopivaa tukea oikeaan aikaan. Perheiden omaa päätösvaltaa ja valinnanvapautta pitää vahvistaa. Lainsäätäjän ei pidä puuttua perheen sisäisiin valintoihin, Anttila huomauttaa.

Hänen mielestään on elintärkeää myös tehdä tasokorotus muista etuisuuksista jälkeen jääneeseen vähimmäispäivärahan tasoon.

- Merkittävä syy hoitovapaan käytön jakautumiseen epätasaisesti on perheen taloudellinen tilanne. On realismia tunnustaa tämä. Tasokorotuksin ja valinnanvapautta ja järjestelmän joustavuutta parantamalla pystymme säilyttämään korkeatasoisen järjestelmämme.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen on vaatinut, että perhevapaauudistuksen valmistelu pitää aloittaa jo syksyllä. Kokoomuksen kansanedustaja Sofia Vikman puolestaan on vaatinut, että perhevapaat uudistetaan osana hallituksen valmistelemaa sosiaaliturvan kokonaisuudistusta. Myös opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) on linjannut, että hallituksen tulee tehdä päätöksiä perhevapaauudistuksen käynnistämisestä heti syksyn aluksi.

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) on sanonut olevansa valmis aloittamaan keskustelut perhevapaajärjestelmän uudistamisesta hallituksen budjettiriihessä elokuussa. Vielä hallituksen puoliväliriihessä huhtikuussa Juha Sipilän (kesk.) hallituksen linjaus oli, että perhevapaajärjestelmän uudistamista ei edistetä. Taustalla oli perussuomalaisten silloisen puheenjohtajan Timo Soinin vaatimus. Erityisen voimakkaasti Soini puolusti kotihoidon tukea ja syytti sen puolustajia ”kotiäitivihasta”.

