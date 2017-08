Kansanedustaja älähti ruuan halpuuttamisesta: ”Koko elintarviketuotanto on vaarassa”

Pirkanmaalainen kansanedustaja ja MTK:n johtokunnan jäsen Pertti Hakanen (kesk.) haluaa saada kaupan pois kuskin paikalta elintarvikeketjussa. Hakasen mukaan hintojen halpuuttaminen on mennyt jo niin pitkälle, että se näivettää alkutuotannon lisäksi myös teollisuutta.

–Koko elintarviketuotanto on vaarassa kaupan vain painaessa lisää kaasua hinnanpudotuksissaan. Yhteisvoimin on annettava selkeä viesti, että koko muu elintarvikeketju vastustaa tätä kehitystä ja on valmis tekemään radikaaleja toimenpiteitä sen lopettamiseksi, Hakanen sanoi MTK-Pohjois-Karjalan ja MTK-yhdistysten 100-vuotisjuhlassa Joensuun Hammaslahdessa.

Hakanen toivoi sekä teollisuudelle, että alkutuottajille konkreettisia toimia aseman vahvistamiseen osana elintarvikeketjua.

–Teollisuudessa on etsittävä lihatalojen yhteisiä tavoitteita ja niitä tukevia toimenpiteitä. Tuottajakentällä taas on vahvistettava verkostomaista yrittämistä, hankintarenkaita ja resurssien jakamista lähialueen yrittäjien kesken.

Hakasen mukaan selvitysmies Ilkka Mäkelän raportissaan ennustama tilamäärien putoaminen viidesosaan nykyisestä on kaikin keinoin estettävä. Sen suhteen elintarvikeketjun toimivuus sekä vienti ovat ratkaisevassa asemassa.

–Valtiovallan on vielä tämän hallituskauden aikana toteutettava näiden suhteen toimenpiteitä, jotta elintarvikeketjun tasapainottuminen käynnistyy ja omavaraisuudesta huolehditaan, Hakanen vaati.

Lähde: Talouselämä