Vantaan piiritystilanne: ”Poliisi suoritti kohteessa hallitun räjäytyksen”

Itä-Uusimaan poliisilaitos kertoo Twitterissä, että Vantaan Hakunilassa on tehty ”hallittu räjäytys” piiritystilanteen vuoksi. Poliisi ei ole vielä kertonut lisätietoja tapahtumista.

Hakunilan Vaunukujalla on ollut piiritystilanne käynnissä iltapäivästä lähtien. Poliisi sai kello 15.21 ilmoituksen, että Vantaan Vaunukujalla mieshenkilö on käyttäytynyt uhkaavasti ja että hän olisi ampunut pihalla yhden laukauksen. Mies on poliisin saamien tietojen mukaan asunnossa yksin.

Poliisi on pyytänyt välttämään alueella liikkumista.