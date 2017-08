Laura Huhtasaari nosti esiin Suomen ja Venäjän sopimuksen – ”Pidettävä korkea kynnys naapurin sotavoimille”

Perussuomalaisten todennäköinen presidenttiehdokas Laura Huhtasaari on kommentoinut blogissaan kuohuntaa, joka on noussut hänen vanhoista ja tuoreista Suomen puolustukseen ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvistä kannanotoistaan.

Huhtasaari huomauttaa Puheenvuoron blogissaan, että Suomen Yhdysvaltain ja Ison-Britannian kanssa tekemät puolustusyhteistyösopimukset eivät sisällä juridista avunantovelvoitetta. Näiden sopimusten lisäksi Suomi on tehnyt niin sanotun hyökkäämättömyyssopimuksen Venäjän kanssa, Huhtasaari tuo esiin.

– Suomi on tehnyt Venäjän kanssa valtiosopimuksen, jonka neljännessä artiklassa sanotaan seuraavaa: ”4 artikla: Sopimuspuolet pidättyvät voimakeinoilla uhkaamisesta tai niiden käytöstä toisen osapuolen alueellista koskemattomuutta tai poliittista riippumattomuutta vastaan ja selvittävät keskinäiset riitansa rauhanomaisin keinoin YK:n peruskirjan ja ETYKin päätösasiakirjan sekä muiden ETYK-asiakirjojen mukaisesti. Sopimuspuolet eivät käytä eivätkä salli aluettaan käytettävän aseelliseen hyökkäykseen toista sopimuspuolta vastaan”, Huhtasaari siteeraa.

Hänen mukaansa asiakirjat ovat tärkeitä yhteistyön ilmauksia.

– Poliitikkojen tulee tehdä toimivaa politiikkaa, jolla vältämme konfliktit ja ääritilanteet, jotka saattaisivat johtaa ydinsotaan. Suomella on vahva puolustustahto ja suuri reservi. Suomen on pidettävä korkea kynnys naapurin sotavoimille, Huhtasaari kirjoittaa.

– Suomen ei tule osallistua osapuolena muiden valtioiden sotiin (ei myöskään sisällissotiin). Rauhanturvaaminen on eri asia. Ei turhaan lietsota koston tarvetta Suomen valtiota vastaan. Suomella on puolustusvoimat, ei hyökkäysvoimat.

Huhtasaaren vanha lausunto Venäjän sotilaallisesta ylivoimasta nousi viikonloppuna esiin. Samoin kritisoitiin hänen toivettaan länsirajan rajavalvonnan palauttamisesta.

– Eikö Suomi tosiaan pärjäisi Venäjälle sotilaallisesti? Voisiko pahimmassa tapauksessa Suomen vallata jopa päivässä? Pitääkö Suomen olla huolissaan Venäjän ydinaseista? Venäjä ei tällä hetkellä uhkaa meitä. Peruspullistelua on aina ollut enemmän ja vähemmän. Venäjä on suurvalta ja meillä on pitkä yhteinen raja. Ydinpommia Venäjä ei käytä kuin ääritilanteessa (maailmansota), Huhtasaari kirjoittaa blogissaan.

Presidenttiehdokkaan mukaan ”Venäjällä pelottelua käytetään aseena, ettei Suomella olisi muuta vaihtoehtoa kuin EU-jäsenyys”.

– EU ei tuo turvatakuita. Suomi on EU:ssa ajopuu, Huhtasaari kirjoittaa.

