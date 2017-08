Kaupunginvaltuutettu: Lisää hidastetöyssyjä ja esteitä Helsinkiin – ”Kaasuttelevat autolla suoraan koulun eteen”

Helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu Kaisa Hernberg (vihr.) toivoo, että pienten koululaisten turvallisuutta ei jätetä vain autoilijoiden hyvän tahdon varaan.

Hän toivoo, että erityisesti koulujen lähistöillä ja kulkureiteillä panostettaisiin risteyssuunnitteluun ja että nopeuksien laskemiseen sekä vaarallisen pysäköinnin välttämiseen ohjattaisiin erilaisin estein.

– Risteysjärjestelyjen ohella yksi tärkeä osa turvallista kouluympäristöä on, ettei lasten reitti kulje autojen pysäköintipaikan läpi. Valitettavasti nimittäin on paljon vanhempia, jotka muista piittaamatta kaasuttelevat autolla vaikka suoraan koulun tai päiväkodin oven eteen, jos siihen on mahdollisuus. Jalkakäytävälle ja pihaan pysäköimisen estäviä tolppia ja puomeja saisikin käyttää paljon nykyistä enemmän, Hernberg kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

– Myös hidastustöyssyt sekä katujen kaventaminen suojateiden kohdalla ovat hyviä keinoja tehdä liikkumista turvallisemmaksi. Lapsetkin ovat kaupungin asukkaita, ja lapsillekin kuuluu oikeus turvalliseen liikkumiseen. Se oikeus ei voi olla pelkän autoilijoiden hyvän tahdon varassa.