Protestiryöppy lomarahojen leikkauksesta: ”Kompensoiminen varmasti esillä palkkaneuvotteluissa”

Julkisten alojen työntekijöiden kesäsuunnitelmia karsinut lomarahojen leikkaus vaikuttaa syksyn palkkaneuvotteluihin varmasti tavalla tai toisella, arvioidaan työntekijäliittojen keskusjärjestöistä Uudelle Suomelle.

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n pääekonomisti Ralf Sund pitää selvänä, että lomarahaleikkauksen mahdollisesti osittainen peruminen tai kompensoiminen tulee olemaan esillä, kun liitot syksyllä neuvottelevat palkoistaan ja työehtosopimuksistaan. STTK:n jäsenistä noin puolet on töissä julkisella sektorilla, jota lomarahojen kolmivuotinen määräaikainen leikkaus koskee.

Muun muassa akavalainen opettajaliitto OAJ sekä SAK:n alainen Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ovat vaatineet lomarahojen leikkauksen korvaamista. Sundin mukaan samanlaista henkeä on myös STTK:n alaisissa julkisen sektorin liitoissa.

– On aivan selvää, että se on neuvotteluissa pöydällä hyvinkin keskeisesti, Sund sanoo Uudelle Suomelle.

– Olisi ihme, jos näin ei olisi, sillä kesällä, kun tämä leikkaus laajalle joukolle realisoitui, liitoille on sinkoillut hyvin selkeää ja runsaanpuoleista palautetta.

Myös Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder uskoo lomarahaleikkauksen kompensoimisen nousevan esiin. Hänen mukaansa protestia on tullut sekä nyt, kun ensimmäinen vuosi on mennyt, että silloin, kun ratkaisu tehtiin. Hän muistuttaa, että Akava tai muut keskusjärjestöt eivät enää neuvotteluja käy, vaan liitot.

–Tämä on neuvottelukierroksella varmaankin esillä. Jos jollakin alalla päästään sopimukseen, että nämä eivät enää olisi voimassa tai että ne korvataan, niin se on sen alan kysymys, Fjäder sanoo Uudelle Suomelle.

Ralf Sund arvioi, että itse lomarahaleikkauksen peruminen tai lyhentäminen on ”monen lukon takana” Suomen vahvan sopimuskulttuurin vuoksi. Maan hallituksen riveistä on vihjattu, että määräaikaisen toimenpiteen lyhentäminen esimerkiksi vuodella voisi olla mahdollista parantuneen taloustilanteen nojalla, mutta kiky-sopimuksen osapuolet kuten kuntatyönantajat voisivat siinäkin tapauksessa laittaa vastaan, Sund arvioi.

Kuitenkin Sund uskoo, että lomarahojen leikkaus voisi näkyä palkkaratkaisussa välillisesti, kompensaationa.

– Se voi liikahtaa johonkin suuntaan osana jotain isompaa kokonaisuutta, kun tavaraa liikkuu puolin ja toisin, Sund sanoo.

– Asiallinen peruste kolmen vuoden määräajan lyhentämiselle kahteen tai jopa yhteen vuoteen olisi tietysti talouden piristyminen ennakoitua vahvemmin.

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta sanoo, että kompensaatio voitaisiin toteuttaa monin tavoin.

– Vaikka leikkaus jäisi voimaan, niin voidaanhan tehdä muita määräyksiä, joilla kompensoidaan tätä tilapäistä leikkausta. Yksi mitä olen veikkaillut, on, että voidaan tehdä erilaisia kertakorvausratkaisuja. Sehän ei ole tuntematonta aikaisemmistakaan sopimuksista, että kun sopimus allekirjoitetaan, siihen sisältyy jonkinlainen kertakorvaus, joka on kaikille samanmoinen. Sitten on tietysti muu yleiskorotus tai muu palkankorotusmalli, Eloranta sanoo Uudelle Suomelle.

Hän ei halua ottaa kantaa siihen, pitäisikö määräaikaiset sopimusmääräykset lopettaa aikaisemmin vai ei. Myös Fjäder pitää kertakorvausta vaihtoehtona, mutta huomauttaa, että lomarahaleikkaus voitaisiin myös pyyhkiä kokonaan virkaehtopapereista pois.

– Se on osapuolten asia, että minkälaisen ratkaisun he tekevät, kun lähtevät neuvotteluun. Se on varmasti selvää, että työnantajapuoli pitää kiinni siitä, että määräaikaiset leikkaukset ovat voimassa ja varmaan palkansaajapuoli miettii omaa strategiaansa sitä kautta, Eloranta sanoo.

Tärkeä rooli kiky-sopimuksen rahoituksessa

Ay-vaikuttajat muistuttavat, että lomarahojen leikkauksella oli tärkeä rooli kilpailukykysopimuksessa, joka on parantanut Suomen ja suomalaisyritysten kustannuskilpailukykyä.

– Näillä julkisen sektorin lomarahaleikkauksilla rahoitettiin kaikkien työnantajien sosiaaliturvamaksujen alennus. Ehkä tässä keskustelussa unohtuu se, miten se parantaa Suomen kilpailukykyä. No se parantaa sillä tavalla, että työnantajien sivukuluja pystyttiin alentamaan, Eloranta sanoo.

– Mutta totta kai niille julkisen sektorin työntekijöille, jotka tässä maksumiehenä ovat, taakka on varsin kova kantaa. Ja tietysti kun taloudessa näyttää nyt vähän paremmin menevän, niin sen epäoikeudenmukaisemmalta se sitten tuntuu.

Akavan Fjäder ei halua selitellä vanhaa ratkaisua, mutta sanoo, että kikystä neuvoteltaessa vaakakupissa oli kaksi asiaa.

– Toinen oli julkissektorin lomat, jotka ovat [muita] pidempiä, sekä lomarahaleikkaukset. Akava-yhteisössä valittiin kahdesta pahasta toinen, Fjäder toteaa.

– Ymmärrän, että se koetaan vääränä, että yksi ala on tulilinjalla. Mutta silloin se ratkaistiin todella niin, että pitkät lomat säilyvät ja tämä menee.

STTK:n Sund ymmärtää, että lomarahojen leikkaus on julkisen alan työntekijän kannalta vaikeasti ymmärrettävissä.

– Kun lähdetään hakemaan vientikilpailukyvyn parantumista ja yksikkötyökustannusten alentamista – mikä oli kiky-sopimuksen suuri lähtökohta – niin onhan se hieman kaukaa haettua, jos se isoin näkyvä ratkaisu on julkisen sektorin lomarahojen leikkaus. Vaikka kyllähän ihmiset nyt jotenkin ymmärtävät, että kilpailukyky on iso ketju eri toimialoja, että ei se pelkästään ole se yritys, joka vie, Sund muotoilee.

Hän huomauttaa, että syksyn kokonaisuus on laajempi kuin palkat, työehdot ja lomarahat – siihen vaikuttaa keskeisesti myös se, päättääkö hallitus alentaa tuloverotusta kompensaationa työttömyysvakuutusmaksujen ja siten kokonaisveroasteen noususta.