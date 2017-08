Halla-aho purkaisi pohjoismaisen passivapauden – sanasota ryöpsähti: ”Tuhoaisi satoja työpaikkoja”

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho kannattaa puolueen todennäköisen presidenttiehdokkaan Laura Huhtasaaren ehdotusta rajavalvonnan palauttamisesta länsirajalle. Kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk.) tyrmää ajatuksen jo toistamiseen. Osapuolet ovat ajautuneet suoranaiseen sanasotaan aiheesta.

Kärnän mielestä ehdotus tarkoittaa pohjoismaisen passivapauden purkamista. Hän tivasi Halla-aholta Facebookissa suoraa kantaa passivapauden poistamiseen ja sai sellaisen lopulta.

– Ei Pohjoismaiden vanha passivapaus ole sen ihmeellisempi asia kuin huomattavasti nuorempi Schengen-järjestelmä. Jälkimmäisen tilapäiseen jäädyttämiseen on kuitenkin työkalut, joita jo käytetäänkin. Eli joo, kyllä haluan [purkaa passivapauden], ja olen sanonut tämän moneen kertaan vuodesta 2015 lähtien. Pohjoismaiden passivapaus ei ole minulle vähäisimmässäkään määrin pyhä asia, Halla-aho kirjoittaa vastuksessaan.

–Kärnällä on tässä oma aluepoliittinen lehmänsä ojassa. Passivapaudesta hyötyvät tietysti Lapin asukkaat ja Kärnän äänestäjät, kun taas Tornion kautta tulvivat paperittomat päätyvät Helsingin riemuksi, Halla-aho sivaltaa lappilaista Kärnää.

Entinen rajaupseeri Kärnä pitää ehdotusta perusteettomana pelotteluna ja huomauttaa, että ”Ruotsista ei muutenkaan saavu länsirajan kautta tällä hetkellä Suomeen juurikaan turvapaikanhakijoita”.

–Laura Huhtasaari lienee ensimmäinen presidenttiehdokas, joka vaatii tämän 65 vuotta vanhan instituution poistamista. Huvittavinta on, että rajavalvonnan ja rajatarkastusten palauttaminen länsirajalle ei ratkaisisi mitään ongelmia, vaan loisi ainoastaan uusia. Toimenpide itsessään ei estäisi yhdenkään turvapaikanhakijan saapumista Suomeen, vaikka perussuomalaiset yrittävät näin väittää, Kärnä sanoo tiedotteessa.

Kärnän mukaan valvomaton länsiraja on illuusio ja Tulli toimii alueella aktiivisesti.

–Sisämaassa tehdään viranomaisyhteistyönä ulkomaalaisvalvontaa ja tekninen lipre-järjestelmä kuvaa sekä tunnistaa jokaisen ylittävän ajoneuvon rekisterikilven.

”Porilainen nationalisti ja eiralainen elitisti eivät ymmärrä”

Kärnän mielestä on selvää, että Huhtasaari ja Halla-aho eivät alkuunkaan ymmärrä, millainen Suomen ja Ruotsin välinen raja on luonteeltaan. Kärnä muistuttaa, että rajan yli käydään päivittäin töissä, asioimassa ja tapaamassa tuttuja. Lisäksi Tornion-Muonionjoki on Kärnän mukaan yksi Suomen parhaista lohijoista, mikä on merkittävä tekijä alueen kalastukselle ja matkailulle.

–Porilainen nationalisti ja eiralainen elitisti ovat näemmä valmiita tappamaan kukoistavan lappilaisen elinkeinon sekä tuhoamaan satoja työpaikkoja esityksillään. Jos rajatarkastuksia puolestaan tehtäisiin ainoastaan rajanylityspaikoilla, olisi kyseessä maailman ensimmäinen raja, jonka saisi ylittää vapaasti ilman tarkastusta ainoastaan rajanylityspaikkojen ulkopuolelta. Tällaisessa ei ole mitään järkeä.

Kärnä lisää, että kattavan rajavalvonnan ja rajatarkastusten järjestäminen länsirajalla olisi kallista ja tehotonta. Ympärivuorokautiset rajatarkastukset pitäisi Kärnän mukaan järjestää Torniossa, Ylitorniolla, Pellossa, Kolarissa, Muoniossa ja Enontekiöllä sekä Norjan vastaisella rajalla Kilpisjärvellä, Kivilompolossa, Karigasniemellä, Utsjoella ja Nuorgamissa.

–Sisärajatarkastusten palauttaminen tarkoittaisi noin 50 miljoonaa uutta passintarkastusta joka vuosi. Se on yli tuplasti enemmän kuin ulkorajoilla nyt tehtävien tarkastusten määrä. Jokainen voi pohtia, mitä tämä tulisi lopulta maksamaan.

–Satoja miljoonia euroja poltettaisiin savuna taivaalle vailla mitään hyötyä. Olisi myös mielenkiintoista tietää aikovatko perussuomalaiset sulkea länsirajamme yöksi kuten itärajalla tehdään? Tällaisesta aiheutuneet taloudelliset menetykset olisivat valtavat.

Kärnä korostaa kannattavansa tosiasioihin perustuvaa maahanmuuttopolitiikkaa ja sanoo vastustavansa populistisia toimia, joilla eristäydytään pohjoismaisesta yhteisöstä, eikä ratkaista mitään ongelmia.

”Kärnä on täysin kuutamolla”

Halla-ahon mukaan ”Kärnä on täysin kuutamolla”. Hän vastaa Facebookissa Kärnälle, että ainoa toimiva keino on pysäyttää tulijat rajalla ja evätä sisäänpääsy.

–Vaikka rajavalvonnan palauttamisesta koituisi kymmenien miljoonien eurojen kustannukset, nämä ovat pikkurahoja verrattuna siihen satojen miljoonien eurojen kustannukseen, jonka Ruotsista tulleet turvapaikanhakijat Suomelle aiheuttavat, Halla-aho kirjoittaa.

–Jos tulijat päästetään Suomeen asti, heitä ei saada täältä pois, koska Dublin-asetuksen nojalla heitä ei voida palauttaa kauttakulkumaahan eli Ruotsiin, eikä ensimmäistä sisääntulomaata pystytä selvittämään luotettavasti. Ja vaikka pystyttäisiin, palauttaminen Italiaan tai Kreikkaan on vaikeaa tai mahdotonta muista syistä.

