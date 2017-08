Vain 4% valtuutetuista eronnut PS:stä – Vaaleissa kiersi erikoinen sitoumus

Perussuomalaisista 770 kunnan- ja kaupunginvaltuutetusta on toistaiseksi lähtenyt vain muutama kymmentä. Uuteen vaihtoehtoon lähteneiden kansanedustajien lisäksi 15 valtuutettua on kesän aikana hakenut eroa puolueesta, kertoo perussuomalaisten puolueen työntekijä ja jäsenrekisterin tunteva Matti Putkonen.

Uusi vaihtoehto -ryhmään siirtyneistä 19 kansanedustajasta 17 toimii myös valtuutettuna. Näin perussuomalaiset jättäneitä valtuutettuja on toistaiseksi kaikkiaan 32 eli noin neljä prosenttia kaikista puolueen valtuutetuista.

–Se on tietenkin tämän hetken tilanne ja perustuu eroanomuksiin, sanoo Putkonen Uudelle Suomelle.

Myös Uusi vaihtoehto -eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo vahvistaa Uudelle Suomelle, että heidän riveihinsä on siirtynyt noin parikymmentä valtuutettua.

–Tiedetään, että myöhemmin tulee siirtymään lisää. Emme ole vielä varsinaisesti ruvenneet laskemaan, mutta tuon luvun osaan tässä vaiheessa sanoa, toteaa Elo.

Uuden vaihtoehdon taakse ollaan perustamassa uutta Sininen tulevaisuus -nimistä puoluetta ja Elo arvioi, että heti kun puolue saadaan rekisteriin, siirtyisi lisää valtuutettuja sen riveihin.

–Eikä nämä henkilöt tätä julkisuudessa vielä tietenkään käsittele. Se tulee tapahtumaan myöhemmin.

Perussuomalaisten Putkonen ei kuitenkaan usko, että siirtyvien joukko nousisi joitakin kymmeniä suuremmaksi.

–Sen nyt sitten näkee. Mutta en usko, että niitä lähtijöitä on päässyt valtuustoon. Osa on kuntavaalien aikana tai aiemminkin meille tulleita ja sitten, kun he eivät päässeet valtuustoon tai saaneet muita kunnallisia luottamustehtäviä, niin ovat lähteneet, Putkonen jatkaa.

Samaa viestiä puolueen ja omaan vaalitulokseen pettyneistä lähtijöistä on esittänyt myös kesäkuussa puheenjohtajaksi noussut Jussi Halla-aho. Perussuomalaisten kuntavaalitulos keväällä oli kehno. Puolue menetti runsaan kolmanneksen valtuutetuista eli kaikkiaan 425 valtuustopaikkaa.

Valtuutetut allekirjoittivat erikoisen sitoumuksen – ”Raukesi”

Putkonen toteaa, että kynnystä lähteä perussuomalaisista nostaa myös jokaisen valtuutetun viime kuntavaaleissa allekirjoittama sitoumus. Sen mukaan valtuutetun olisi luovuttava kaikista valtuustossa jaetuista luottamustehtävistä, jos tämä jättää perussuomalaisten ryhmän. Näitä ovat erilaisten lautakuntatehtävien lisäksi myös ylikunnalliset maakuntavaltuustojen paikat sekä kunnallisten liikelaitosten ja yritysten luottamuspaikat.

–Se tietenkin vähän aikaa mietityttää, että kannattaako lähteä semmoiseen järjestöön, joka vielä ei ole edes puolue, Putkonen sanoo.

Espoon kaupunginvaltuustossa toimiva Elo ei katso, että kyse olisi oikeudellisesti sitovasta sopimuksesta.

–Toisekseen lain mukaan kaikki henkilökohtaiset luottamustehtävät ovat nimenomaan henkilökohtaisia, eivätkä kuulu millekään ryhmittymälle. Kolmanneksi tässä paperissa sanotaan, että sitoutuu puolueen linjaan ja ohjelmiin. Ja itse kyllä katson, että nykyinen puoluejohto omalla toiminnallaan osoittaa, ettei se ole sitoutunut siihen puolueen linjaan, joka vallitsi, kun paperi on allekirjoitettu, Elo sanoo.

–Minä katson sen kyllä rauenneen kaikkien niiden osalta, jotka sen ovat allekirjoittaneet.