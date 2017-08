”Alkaa tilauskeskusten välinen taisto” – Taksiyritys ennustaa alan mullistuvan pikavauhtia

Kilpailu on kiristymässä ja keskittymässä taksibisneksessä. Kesän yrityskaupat ja sääntelyn purkaminen muuttavat muuttavat alan toimintaa, Talouselämä kertoo.

Ensimmäisenä merkkinä ruotsalaisyritys Cabonline osti Suomesta Kovasen, Mankkaan Taksin ja Inva-Taksin. Taksiala valmistautuu ensi heinäkuussa voimaan tulevaan liikennelakiin, joka poistaa taksien nykyiset lupakiintiöt ja vapauttaa kyytien hinnoittelun.

– On syntymässä tilauskeskusten välinen taisto. Meidän täytyy päästä hyvin nopeasti 1 500 auton kokoluokkaan, samaan sarjaan Helsingin Taksi-Datan ja Lähitaksin kanssa. Kun laki astuu voimaan, pelikenttä jaetaan nopeasti, taksiyhtiö Kajonin toimitusjohtaja Jari Kujala sanoo Talouselämälle.

Suomen 1,1 miljardin euron taksiala on ollut tähän asti hyvin pirstaleinen. Maassa on noin 10 000 taksilupaa ja reilut 9 000 luvanhaltijayritystä. Suurin osa yrityksistä on hyvin pieniä. Kauppaa on saanut käydä vain ennen vuotta 1991 myönnetyistä taksiluvista, joita on ollut noin 300 kappaletta. Niidenkin myyntiaika raukesi tänä kesänä.

Kyytipalvelu Uber herätti taksialan pohjoismaissa, sanoo Cabonline Finlandin toimitusjohtaja Topi Simola. Hän korostaa kännykkäsovelluksen tärkeyttä tilauksissa.

–Ruotsissa noin 40 prosenttia kuljetuksista tulee oman sovelluksemme kautta. Uskon, että Suomessa osuus nousee hyvin pian vähintään samoihin lukemiin, Simola sanoo.

