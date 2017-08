”Talouseliitti elää omaa elämäänsä ja tavallinen palkansaaja omaansa” – Finnair-pomon 130 000 € tuomittiin Ylellä

Finnairin toimitusjohtajan Pekka Vauramon noin 130 000 euron lisäeläke saa epäuskoisen tuomion oppositiopuolueiden johtajilta. SDP:n Antti Rinne ja vihreiden Touko Aalto kommentoivat asiaa Yleisradion Ykkösaamussa tiistaina.

Touko Aalto ihmetteli erityisesti sitä, että valtionyhtiön myöntämä lisäeläkemaksu on valtion omistajaohjauslinjauksen vastainen päätös. Myös Finnair on aiemmin ilmoittanut, että yhtiö ei enää palkitse johtajia lisäeläkkein.

– Olen epäuskoisena seurannut näitä ministeri Lintilän ja pääministerin Sipilän kommentteja, Aalto sanoi viitaten ministereiden kommentteihin tietämättömyydestä.

Molemmat puoluejohtajat pitivät ratkaisua kohtuuttomana ja kansalaisten oikeustajun vastaisena.

– Tämä on yksi osoitus kansakunnan eriytymisestä. Tavallisen työntekijän ja meidän talouseliittimme käsitys siitä, mikä on oikein ja mikä väärin, eriytyy, sanoi SDP:n Rinne.

– Kyllähän tämä on täysin suhteeton tämä Vauramon lisäeläkejuttu ja se kertoo samaa kuin pörssijohtajien palkankorotukset tilanteessa, jossa on palkkamalttia harjoitettua vuosia, jotta talouden kilpailukyky saataisiin kuntoon. Käytännössä on kysymys siitä, että talouseliitti elää omaa elämäänsä ja tavallinen palkansaaja omaansa. Ja se ei ole oikein, Rinne lausui.

Kauppalehden tietojen mukaan valtioneuvoston kanslian osastopäällikkö Eero Heliövaara edusti valtion omistajaohjausosastoa Finnairin yhtiökokouksessa, jossa lisäeläkepalkitsemisesta kerrottiin. Finnairin hallituksen puheenjohtajan Jouko Karvisen mukaan yhtiö ei ole saanut lisäeläkepäätöksestä palautetta valtio-omistajan edustajilta päätöksen julkistuksen eikä yhtiökokouksen yhteydessä.

Finnairin ennätykselliseen tuloskuntoon saanut Pekka Vauramo on oikeutettu eläkevakuutukseen, jonka vuosimaksu on 20 prosenttia toimitusjohtajan kiinteästä vuosipalkasta. Maksu myös nousee vuosittain, mikä tarkoittaa lähes 130 000 euroa vuodessa. Tiedot käyvät ilmi Finnairin vuoden 2016 palkka- ja palkkioselvityksestä.