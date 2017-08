Ex-ministeri ihmettelee Juha Sipilän selitystä: ”Miten on ylipäänsä mahdollista?”

Entinen omistajaohjausministeri, kansanedustaja Sirpa Paatero (sd.) ihmettelee valtion lentoyhtiö Finnairin toimitusjohtajan lisäeläkesotkua. Julkisuudessa on puitu sitä, onko toimitusjohtaja Pekka Vauramon saama 130 000 euron lisäeläke vastoin valtion omistajapoliittisia linjauksia.

Valtion omistajaohjauksesta vastaava elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) pyysi eläkkeestä selvityksiä ja sanoi eilen maanantaina, että saadut selvitykset ovat ristiriidassa keskenään, minkä johdosta asiaa puidaan kokouksessa pikapuoliin. Lintilää ennen omistajaohjauksesta vastasi pääministeri Juha Sipilä (kesk.), joka kommentoi myöhään illalla STT:lle, että lisäeläke on vastoin valtion omistajapoliittisia linjauksia.

– Minua ei asiasta vastaavana ministerinä informoitu omistajaohjausosaston puolelta ennen yhtiön hallituksen päätöksentekoa. Lisäeläkkeiden käyttäminen on vastoin valtion omistajapoliittisia linjauksia, joka on ollut myös yhtiön tiedossa päätöstä tehtäessä. Tämän olisin tuonut selkeästi esille, mikäli vastuuministerille asia olisi tuotu tiedoksi ja kantaa kysytty. Juridisesti asiassa päätösvalta on yhtiön hallituksella, mutta päätös on selkeästi vastoin pääomistajan kantaa, Sipilä sanoi STT:lle toimittamassaan lausunnossa.

Paatero on hämmentynyt jupakasta ja katsoo tilanteen herättävän monia kysymyksiä.

– Miten on ylipäänsä mahdollista, että ministeri Lintilä joutuu peräämään selvitystä toisen keskustaministerin aikaisista päätöksistä? Kuulostaa oudolta, jos pääministeri ei omistajaohjauksesta vastuullisena ministerinä ole tiennyt, mitä esityksiä yhtiöiden hallituksissa tehdään, Paatero sanoo tiedotteessa.

Paateron mukaan nyt ei auta kuin toivoa, että omistajaohjauksesta vastaavalla ministeri Lintilällä riittää nyt aikaa ja rohkeutta tutustua ja tarvittaessa myös puuttua yhtiöiden asioiden kulkuun.

– Finnairissa on myös muita omistajia, mutta valtio omistaa yhtiöstä yli puolet, jolloin päätösvaltaa ja mahdollisuuksia asioihin vaikuttamiseen on. Edellisen hallituksen aikainen linjaus, jonka mukaan lisäeläkkeitä ei käytetä valtionyhtiöissä on perusteltu ja toiminut tähän asti, Paatero sanoo.

– Toivottavasti ryhtiliike valtionyhtiöiden asioiden hoidossa saadaan aikaiseksi ja tällaisilta tilanteilta vältytään tulevaisuudessa. Kannustan ministeri Lintilää ottamaan homman haltuun ja käymään aidosti keskusteluja suoraan yhtiöiden johdon ja hallitusten, mutta myös omistajaohjausyksikön kanssa.

