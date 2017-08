Oluttuopin hinta voi laskea selvästi – viinaveroista alkaa uusi vääntö

Alkoholijuomien verotuksen uudistaminen on nousemassa tapetille maan hallituksessa tänä syksynä. Keskusteluissa on ravintoloissa myytävien alkoholijuomien merkittävä veronalennus ja toisaalta kaiken alkoholin lievä veronkorotus.

Veromuutoskeskustelut kytkeytyvät alkoholilain uudistukseen, joka on tuomassa 5,5-prosenttiset juomat ruokakauppoihin.

Verokokonaisuutensa avoimimmin on esitellyt hallitusryhmä Uusi vaihtoehto (UV), jonka mallin mukaan alkoholiveroa korotettaisiin kaksi prosenttiyksikköä samalla, kun ravintoloissa myytävien alkoholijuomien arvonlisäveroa alv:tä pudotettaisiin.

Pääministeripuolue keskustasta vahvistetaan Uudelle Suomelle epävirallisesti, että hallituskumppanin esittämät asiat ovat pöydällä ja ne saattavat nousta esille budjettiriihessä elokuun lopussa. Myös kokoomuksessa otaksutaan UV:n esittämän veronkorotuksen nousevan neuvotteluihin sen lisäksi, että ravintola-alkoholin alvia oltaisiin pudottamassa.

Rahallisesti ravintolassa nautittavien alkoholijuomien alv:n lasku 24 prosentista ravintolaruuan alv-tasolle 14:ään vaikuttaisi valtiontalouteen niin, että valtion verotulot putoaisivat 120–130 miljoonaa euroa, veronmaksajista kerrotaan.

Koska valtiontalous on noususuhdanteesta huolimatta alijäämäinen, pitäisi ravintolaelinkeinon saaman hyödyn olla merkittävä ja samaan aikaan valtion verotuloihin ei saisi tulla ainakaan merkittävää lovea.

Osittaiseksi pelastajaksi on nousemassa Viro, joka on kohottanut tänä kesänä reippaasti alkoholiveroaan. Tästä odotetaan seuraavan sen, että suomalaiset tuovat juomia sieltä aiempaa vähemmän ja siirtävät ostojaan kotimaahan, joskin jo nyt ostoja on siirretty jonkin verran Latviaan.

UV:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo arvioi, että Viron veromuutoksen johdosta alkoholiveron tuotto voi kasvaa 40–50 miljoonaa euroa. Yhdessä ryhmän esille tuoman alkoholiveron kahden prosentin korotuksen kanssa lopputulos olisi ”kustannusneutraali”, Elo sanoo Uudelle Suomelle.

Alkoholiveron korotusta itsekin esillä pitäneessä Veronmaksajain keskusliitossa ei allekirjoiteta Elon näkemystä sellaisenaan. Alkoholiveron korotus kattaisi liiton arvion mukaan vain noin viidesosan menetetyistä alv-tuloista, jos alv-lasku olisi julkisessa keskustelussa ollut 10 prosenttiyksikköä, ja Viron vaikutusta pidetään arvoituksena. UV:llekin alv-pudotuksen suuruus on tosin neuvottelukysymys.

– Viron osalta uskon, että jonkin näköinen vaikutus varmasti on, mutta suuruutta on tässä vaiheessa vaikea arvioida. Kahden prosentin noston vaikutus olisi 25–30 miljoonaa euroa, mikäli myynti pysyisi samana, veronmaksajien ekonomisti Janne Kalluinen toteaa.

5 euron tuopin hinta laskisi 40 senttiä

Uusi vaihtoehto on sitonut halukkuutensa arvonlisäveron alennukseen siihen, että 5,5-prosenttisten juomien myynti vapautuu alkoholilain uudistuksen yhteydessä. Tästä eduskunnan on määrä päättää syksyn aikana.

Alkoholijuomien hinnat voivat muuttua ravintoloissa runsaastikin, jos alv-alennus menee suunnitellusti. Kymmenen prosenttiyksikön veronpudotus laskisi esimerkiksi viiden euron oluttuopin hintaa 40 senttiä, jos yrittäjä vie alennuksen suoraan kuluttajahintaan.

Tästä Panimoliitossa ollaan hyvillään, vaikka toisaalta alkoholiveron yleiskorotus olisikin pieni takapakki liiton näkökulmasta. Kaupassa myytävän oluttölkin kohdalla veronkorotus tarkoittaisi noin yhtä senttiä.

– Ei se paljoa ole, mutta joka tapauksessa muutos väärään suuntaan, Panimoliiton toimitusjohtaja Elina Ussa sanoo.

Dramaattisempi hinnanmuutos on odotettavissa nelosoluiden, siidereiden ja long drink-juomien kohdalla, jos ne todella päätyvät päivittäistavarakaupan hyllyille. Kaupan tilaamassa tutkimuksessa on puhuttu jopa 40 prosentin pudotuksesta verrattuna Alkon hintoihin.

Kokonaan oma lukunsa ovat alkoholin terveysvaikutukset, jotka ohjaavat osaltaan sitä, miten päättäjät mahdollisiin vero- ja saatavuusmuutoksiin suhtautuvat.