Täältäkö löytyi Petteri Orpon ”jakovaara”? Suomen valtiolle miljardin lisäpotti

Suomen talouskasvun myötä valtiolle on kertymässä selvästi enemmän veroja kuin mitä Juha Sipilän (kesk.) hallitus vuosi sitten budjettiriihessään ennakoi. Valtiovarainministeriö arvioi, että tänä vuonna veroja kertyy valtion kassaan kaikkiaan 42,8 miljardia euroa, kun vuosi sitten budjettiriihessä verokertymäksi arvioitiin 41,6 miljardia euroa.

Ennakoimattomasta lisäkertymästä huolimatta valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) sanoo, että nyt kertyvät ylimääräiset varat käytetään valtion velkaantumiskehityksen taittamiseen. Orpo sanaili, että valtion budjetissa ei ole ylimääräistä jakovaraa, vaan ”selkeästi ilmassa on jakovaara”

Lisää verotuloja on tullut etenkin yritysten maksamista yhteisöveroista. Niiden tuotto on yllättänyt, kertoo valtiovarainministeriön ekonomisti Elina Pylkkänen. Ensimmäisen puolen vuoden aikana verohallinto on kerännyt yhteisöveroa kaikkiaan 3,47 miljardia euroa, kun koko viime vuoden tuotto oli 4,85 miljardia euroa. Summasta osa menee kunnille.

–Yhteisöveron tuotto on tässä ollut sellainen iloinen yllätys, jos tässä yllätyksiä kaivetaan esille. Se on todella yllättänyt meidät myönteisesti. Siinä ei ole verotus muuttunut, mutta saatu ennusteita enemmän tuloja sisään, sanoo Pylkkänen Uudelle Suomelle.

–Valtion yhteisöveron tuotto vuonna 2016 oli 3,3 miljardia euroa ja nyt ennuste on 4 miljardia euroa.

Sen sijaan suurimmissa veroluokissa, arvonlisäverossa ja tuloverotuksessa, ei näy yhtä voimakasta kasvua. Itse asiassa verohallinnon mukaan ansioverokertymä on pienentynyt tammi–kesäkuun aikana noin 260 miljoonalla eurolla. Syy on viime vuonna kiky-sopimukseen kirjattu 515 miljoonan euron veroalennus.

Verohallinnossa arvonlisäverokertymän kehitys on sekin kääntynyt erikoisesti negatiiviseksi viime vuoden tammi–kesäkuun jaksoon verrattuna. Taustalla vaikuttaa muun muassa vientitoiminnan verovapaus, jonka perusteella verottaja on palauttanut nyt puolen vuoden aikana 13,3 prosenttia enemmän arvonlisäveroa vientiyrityksille kuin vuosi sitten.

Verohallinto ei myöskään kanna kaikkia arvonlisäveroja, vaan tuontitoiminnasta alvin perii tulli. Valtiovarainministeriö ennakoi, että kaikkiaan arvonlisäveroa kerätään tänä vuonna 17,4 miljardia euroa, mikä on 320 miljoonaa enemmän kuin viime vuonna.

–Tämäkin voi olla hyvä signaali, että arvonlisäveron tuotto ei hirveästi nouse. Se tarkoittaa sitä, että vienti vetää tai investoidaan. Sitä me olemme nyt ennustekierroksella kuulostelleetkin, että investoinnitkin ovat lähteneet kasvuun. Meillä on tässä siis kaksi hyvää kasvun lähdettä nousemassa pintaan eli vienti ja investoinnit, Pylkkänen sanoo.

–Eivät tuota lyhyellä tähtäimellä verokertymää mutta pidemmällä aikavälillä ne ovat täysin keskeisessä roolissa, kun pitkän aikavälin kasvua ja työllisyyttä rakennetaan.

Pylkkänen huomauttaa myös, että arvonlisävero- ja tuloverokertymän kannalta keskeinen mittari, palkkasumma, on kehittynyt selvästi ennakoitua paremmin. Koko Suomen palkkasummalla tarkoitetaan sitä summaa, mikä saadaan, kun kaikkien suomalaisten palkan ynnätään yhteen.

–Ja kun palkkasumma kasvaa, se tarkoittaa enemmän verotuloja, koska kaikista tärkeimmät verolajit, jotka näkyvät nousuina ja laskuina, ovat alv ja ansiotuloverot. Niiden heilahdukset näkyvät kokonaissummassa ja jos niissä alkaa tapahtua liikettä, niin se tietää aina hyvää tai huonoa.

Valtiovarainministeriön ekonomisti Pylkkänen kertoo, että ministeriön päivitetyssä talouskatsauksessa palkkasumman ennakoidaan kasvavan tänä vuonna 1,5 prosenttia. Vaikka luku ei ole suuren suuri, ministeriössä arvioitiin, että kiky-sopimus olisi hillinnyt kasvua enemmän.

–Ehkä me ennustimme pienempää kehitystä juuri siitä syystä, että kun kiky-paketti tuli voimaan, niin jos toimii niin kuin on tarkoitettu ja toivottu, niin se pienentää palkkakustannusta, jotta vienti lähtee vetämään. Loogisesti siitä seurasi meillä se ajatus, että palkkasumma ei kehity; ei alene, mutta ei juuri nousekaan. Mutta se mikä tässä on ollut yllättävää, että se kehittyy aika hyvin ottaen huomioon kiky-sopimuksen ja nollakorotukset.