”Juha Sipilä kutsui kaikki talkoisiin, mutta rikkaat jäivät pois”

Vasemmistonuoret ryöpyttää tiedotteessaan kovin sanoin yritysjohtajia sekä hallitusta.

Järjestö muistuttaa viime viikon uutisoinnista: suurten pörssiyhtiöiden toimitusjohtajien palkat ovat nousseet suurimmiksi yli kymmeneen vuoteen.

– Samalla kun palkansaajilta on leikattu ja varakas eliitti vaatii jatkuvasti julkisuudessa kansalaisilta palkkamalttia, ovat johtajien palkat, luontoisedut ja rahabonukset nousseet katkeamatta viiden vuoden ajan. Palkka ja bonukset ovat johtajaa kohden keskimäärin 1 110 106 euroa, mikä on noin 23 000 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna, vasemmistonuoret toteaa.

Vasemmistonuorten mukaan ”hallitus on nyt kaksi vuotta ahkerasti kasvattanut eriarvoisuutta ja toiminut rikkaiden edunvalvojana”.

– Juha Sipilä kutsui kaikki yhteisiin talkoisiin, mutta rikkaat ovat jääneet pois talkoista vaatien samalla muilta palkkamalttia. Työntekijät ovat leikkauksissa kantaneet vastuun rikkaiden seuratessa sivusta, Vasemmistonuorten puheenjohtaja Hanna-Marilla Zidan toteaa tiedotteessa.

– Valtio-omistajan hiljainen hyväksyntä valtionyhtiö Finnairin johtajan Pekka Vauramon 130 000 euron lisäeläkkeelle kertoo paljon hallituksen johdon asenteista, Vasemmistonuoret jatkaa.

Tiistaina kuohuntaa on aiheuttanut myös Ilta-Sanomien uutinen Osuuspankin pääjohtaja Reijo Karhisesta. Karhinen ei ole alentanut kuukausipalkkaansa viidellä prosentilla eli noin 3000 eurolla, vaikka lupasi näin tehdä vastineena kiky-sopimuksesta. Karhisen mukaan syntynyt kiky oli liian laiha.

Pankinjohtajan arvosteluun otti osaa hallituspuolue keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä.

­– Karhinen lupasi selkeästi leikata palkkaansa vuonna 2015. Niinhän sitä toki sanotaan, että ahne on hyvä ottamaan, mutta käsi vapisee kun pitäisi köyhille antaa. Selkärangatonta toimintaa. Pankkialalla luottamus on kaikki kaikessa ja nyt täytyy itsekin harkita, onko Osuuspankki enää sellainen pankki, johon voi luottaa, Kärnä sanoo tiedotteessaan.

– Julkisen sektorin matalapalkkaisilta ei kysytty, haluavatko he antaa lomarahansa yhteiseen pottiin ja yhteiseksi hyväksi. Näin päätettiin ja se tehtiin. On häpeällistä, että miljoonatuloilla Osuupankkia pyörittävä Karhinen pyörtää puheensa ja sotkee toiminnallaan syksyn työmarkkinakierroksen, hän jatkaa ja toivoo Karhisen pitävän vielä lupauksensa.

Vasemmistonuoret vetoaa hallitukseen, jotta talouden elpymisen tuomat varat käytettäisiin budjettiriihessä pienituloisten hyväksi.

– Talous osoittaa elpymisen merkkejä. Nyt on suurituloisten vuoro kantaa vastuuta. Palkankorotukset pieni- ja keskituloisille piristävät kulutusta toisin kuin johtajien jättikorotukset. Palkankorotuksissa on huomioitava erityisesti matalapalkka-alat. Pääomaverotus on muutettava progressiiviseksi, Zidan vaatii.

– Myös lomarahojen leikkaukset julkisella sektorilla on peruttava, paras olisi perua koko kiky heikennyksineen.

