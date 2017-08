Petteri Orpo Finnair-kohusta: ”Totta hemmetissä olisin halunnut tietää”

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) pitää tärkeänä, että Finnairin toimitusjohtajan Pekka Vauramon lisäeläkkeen myöntämiseen johtaneet tapahtumat käydään perusteellisesti läpi.

–Minusta on hyvä, että se nyt käydään perusteellisesti läpi, koska ymmärrettävästi tästä on noussut kova julkinen keskustelu. On tärkeää, että tämä nyt perataan läpi ja katsotaan, miten se on kokonaisuutena mennyt, Orpo sanoo.

Suomen valtio omistaa enemmistön Finnairin osakkeista. Valtiolla on ollut omistajapolitiikassaan linjaus, että omistajana se ei käytä lisäeläkkeitä johtajien palkitsemisessa. Omistajaohjausosaston päällikkö Eero Heinäluoma oli Finnairin aikeista tietoinen, mutta ei kertonut niistä pääministeri Juha Sipilälle (kesk.), joka vastasi päätöshetkellä omistajaohjauksesta.

Orpolta kysyttiin tiistaina, olisiko hän itse halunnut olla tietoinen palkitsemisesta.

–No totta hemmetissä! Orpo vastaa.