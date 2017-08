Nyt tuli vahvistus ministeriltä: Viinan verosta tulossa vääntö

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) kertoo, että hallituspuolueet käyvät budjettiriihessä keskustelua alkoholiverotuksen yksityiskohdista.

Uusi Suomi kertoi aiemmin tänään, että hallituspuolueissa on käyty keskustelua alkoholiveron korottamisesta mutta vastaavasti ravintoloiden alkoholimyynnin arvonlisäverokannan alentamisesta 24 prosentista 14 prosenttiin. Ravintolat maksavat nykyisin kahta erisuuruista arvonlisäveroa, kun ruoasta maksetaan jo alennettua 14 prosentin arvonlisäveroa.

Valtiovarainministeriö aloitti tänään ensi vuoden budjetin valmistelun. Orpo ei halunnut ottaa alkoholiverotuksen rukkaamiseen tarkemmin kantaa, mutta myönsi, että asiaa käsitellään budjettiriihessä.

–Me käsittelemme kaikki veroratkaisut yhtenä kokonaisuutena budjettiriiheen mennessä yhdessä hallituspuolueiden kesken. Siellä näihinkin yksityiskohtiin sitten otetaan kantaa, Orpo sanoo.

–Minusta on erinomainen asia, että hallituspuolueet pääsivät sopuun siitä, että alkoholilain uudistus etenee. Se mitä on sovittu, on se, että tämä uudistuslakipaketti viedään eduskunnassa läpi.