Ben Zyskowicz ryöpytti bonuksia ja Finnairia radiossa: ”Palkka kuulemma maksetaan vain ajan kulumisesta”

Kokoomuksen pitkäaikainen kansanedustaja Ben Zyskowicz vaatii Finnairin toimitusjohtajalle myönnetyn lisäeläkkeen perumista. Zyskowicz katsoo Ylen Ykkösaamussa , että koko jupakan päävastuullinen on Finnairin hallitus, joka myönsi lisäeläkkeen vastoin valtio-omistajan tahtoa.

–Kyllä minun mielestäni keskeinen päätöksentekijä ja vastuunkantaja on Finnairin hallitus. Finnairin hallitus täysin tietoisena ei ainoastaan pääomistajan vaan enemmistöomistajan eli valtion linjauksista päätti näiden linjausten vastaisesti, että lisäeläkettä käytetään palkitsemisvälineenä.

–Minusta on aivan selvää, että jos tämä hallitus ei edes yritä tai ei pysty tätä omaa päätöstään kumoamaan, joka on vastoin enemmistöomistajan kantaa, niin silloin seuraavassa yhtiökokouksessa on valittava hallitus, joka kunnioittaa enemmistöomistajan kantaa. Ja joka tapauksessa tuntuu siltä, että vaikka pystyisivät kumoamaan, niin jonkinlainen hallitusremontti on paikallaan, Zyskowicz toteaa Ylellä.

Zyskowicz tunnustaa, että Finnairin toimitusjohtaja Pekka Vauramo on palkkionsa ja palkkansa ansainnut, mutta ei kuitenkaan pidä lisäeläkettä tarpeellisena. Kansanedustaja katsoo, että johtajien palkitseminen on irtautunut täysin normaaleista käytännöistä. Tästä kertoo hänen mielestään sekin, että Vauramon lisäeläkkeestä päätettiin samaan aikaan, kun muu Suomi neuvotteli kilpailukykysopimusta.

–Miten on mahdollista, että ylimmille yritysjohtajille maksetaan erikseen siitä, kun he tulevat töihin eli tämmöinen signing-bonus; erikseen siitä kun he tekevät töitä, eli lyhyen ja pitkän tähtäimen kannustimet – palkka kuulemma maksetaan vain ajan kulumisesta, kertoi palkitsemiskonsultti; erikseen siitä, että he pysyvät töissä, Finnairissakin oli nämä stay-bonukset; ja erikseen maksetaan siitä lähtevät töistä, eli nämä kultaiset kädenpuristukset; ja erikseen siitä pyritään maksamaan siitä, kun he ovat eläkkeellä?

–Tämä on mahdollista sen takia, että he päättävät hallituksessa toinen toistensa palkkioista. Ja näillä yritysjohtajilla, tällä taloudellisella eliitillä on yhteinen etu, että nämä pysyisivät mahdollisimman hyvinä. Omistajien pitää ryhdistäytyä valtion ja eläkeyhtiöiden, ne ovat suuria omistajia. Mutta eivät ne ryhdistäydy, koska niiden omat johtajat myös vertaavat omia etujaan pörssiyhtiöiden etuihin, Zyskowicz sanoo tuskastuneena.