Kansanedustaja synkeänä Bernerin VR-päätöksestä: ”Me olemme epäilleet jotakin tällaista”

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk.) päätöstä pilkkoa VR ja avata junaliikenne kilpailulle Etelä-Suomessa oli ehditty ennakoida eduskunnassa, sanoo Satu Taavitsainen (sd.). Taavitsainen toimii liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsenenä.

–Me olemme epäilleet, että jotain tällaista saattaisi olla tulossa, ja olemme keskustelleet valiokunnassa eri asioiden yhteydessä tästä jo jonkin aikaa, Taavitsainen kertoo Uudelle Suomelle.

–Hallituksessa tuntuu nyt olevan sellainen ilmapiiri, että annetaan valtionyhtiöistä omaisuus muiden käyttöön kuten esimerkiksi tässä uudessa postilaissa, Taavitsainen sanoo viitaten siihen, että Posti velvoitettiin luovuttamaan korvausta vastaan kenen tahansa osoitetiedot viranomaisen määrittämällä korvaussummalla. Posti tekee liiketoimintaa osoitetiedoilla.

VR:n pilkkomispäätöksen taustalla vaikuttaa myös EU-linjaus, että henkilöjunaliikenne on avattava kilpailulle vuonna 2019. Taavitsaisen mielestä Juha Sipilän (kesk.) hallituksen olisi pitänyt haastaa EU-linjaus. Hänen mukaansa Suomen olosuhteet ovat hyvin erilaiset kuin Keski-Euroopassa. Hän näkee yhtymäkohtia myös rekkaliikenteen kilpailun avaamiseen eli niin kutsuttuun kabotaasiin.

–Se on hyvin erilainen tuo raideliikenne, kun ajattelee Keski-Euroopan maita, jotka on tiheään rakennettu ja asuttu, kun verrataan Suomeen, missä on pitkät välimatkat, eikä liiketoiminta ole välttämättä kannattavaa Pohjois- tai Itä-Suomessa, sanoo Mikkelistä kotoisin oleva Taavitsainen.

–Myös kabotaasin osalta edellinen hallitus ei ollut alistunut EU:n linjauksiin ja oli Tanskan kanssa valmis taistelemaan EU:n kantaa vastaan. Nyt kun tuli uusi hallitus ja se oli ulkoministeri Timo Soinin (uv.) alla oleva asia, niin heti lössähdettiin ja annettiin periksi eikä oltu valmiita taistelemaan, Taavitsainen jatkaa.

Tällä hetkellä VR liikennöi matkustajajunia kolmella eri tapaa: osa liikenteestä on markkinaehtoista, osa kannattamatonta mutta valtion velvoittamaa liikennettä ja kolmas osa on valtion VR:ltä ostamaa palvelua.

–Minä itäsuomalaisena ajattelen, että tämä (raideliikenne) on myös aluepolitiikkaa. Meillä pitää olla Itä-Suomestakin oikeus päästä eri puolelle Suomea, eikä ajatella tätä vain rahan kannalta, Taavitsainen toteaa.

SDP:n kansanedustaja katsookin, että mikäli kilpailun avaaminen etenee, julkisen vallan on turvattava yhteydet ostoliikenteellä. Berner itse arvioi, että maakuntauudistus tukee kilpailun avaamista, ja jatkossa ostajina ja kilpailuttajina voisivat toimia maakunnat. Taavitsainen ei ehdotuksesta innostu.

–Jos se sitten vain heitetään maakunnille, että tehkää makkara mieleiseksi, ja kun me tiedämme, että sinne rahoitus on soten osalta vähentymässä kolme miljardia euroa, vaikka kustannuksissa on kasvupainetta. Senhän sitten tietää, että maakunnissa ei ole rahaa juurikaan muuhun kuin soteen.

Samalla Taavitsaista huolettaa, miten kilpailu raiteilla lopulta toteutuu ja mistä kilpailuetu haetaan.

–Sitähän me demarit olemme nyt pohdiskelleet, että uhkana on, että lippujen hintoja lasketaan raideliikenteen työntekijöiden palkkoja alentamalla. Kun kaikki maksavat VR:n omistamasta kalustosta saman korvauksen, niin polkemalla työntekijöiden palkkoja saataisiin lippujen hintoja alas. Se ei ole oikein, jos tällainen skenaario on olemassa.