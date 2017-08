Junalipun hinnan uskotaan laskevan Bernerin mylläyksestä – ”VR:ää ei yksityistetä eikä väkeä irtisanota”

Liikenneministeri Anne Bernerin (kesk.) tänään esittelemä VR-uudistus kerää hallituskumppaneilta kiitosta. VR:n hallintoneuvoston jäsen Outi Mäkelä (kok.) sekä liikennevaliokunnan jäsenet Jukka Kopra (kok.) ja Mirja Vehkaperä (kesk.) näkevät uudistuksen tervetulleena.

Berner on jakamassa VR:n neljään yhtiöön ja toteuttamassa henkilöliikenteen kilpailutuksen huomattavasti nopeammin kuin alun perin oli tarkoitus eli jo 2020-luvun alkupuolella. VR:n yksinoikeudesta liikennöidä Suomen rataverkolla siis luovutaan ja rautateille voi tulla muitakin toimijoita.

Liikennevaliokunnan varapuheenjohtaja Vehkaperä huomauttaa, että uudistus säilyttää silti VR:n ja siihen liittyvät muut yhtiöt 100-prosenttisesti valtionyhtiönä, eikä ketään irtisanota. Nämä ovat Vehkaperän mielestä uudistuksen kulmakiviä.

–VR:ää ei yksityistetä eikä väkeä irtisanota, Vehkaperä sanoo tiedotteessa.

–Tässä on kyse asiasta, jota alettiin valmistella jo aiemman liikenneministerin, nykyisen europarlamentaarikon, Merja Kyllösen (vas.) ministerikaudella. Valmistelu on ollut perusteellista, mikä takaa pitkät siirtymäajat sekä juuri sen, että sen enempää kalustoa kuin yhtiötä ei olla myymässä mihinkään.

VR ollaan jakamassa kalustoyhtiöön, kiinteistöyhtiöön, kunnossapitoyhtiöön sekä varsinaista liiketoimintaan harjoittavaan yhtiöön, johon jäisivät matka- ja tavarakuljetukset. Vehkaperä muistuttaa, että valtio huolehtii jatkossa myös osto- ja velvoiteliikenteen piiriin kuuluvasta junaliikennöinnistä.

Vehkaperä huomauttaa, että Suomi on yksi harvoja Euroopan maita, joissa raideliikenne on vielä monopolisoitu, vaikka liikenne maalla, merellä ja ilmassa on jo aiemmin avattu vapaasti kilpailtavaksi. Asia tuodaan käsittelyyn nyt, jotta halukkaat toimijat, kuten Helsingin seutuliikenne, pääsevät aikanaan mukaan pääkaupunkiseudun lähiliikenteen kilpailutukseen.

Vehkaperä arvioi, että kilpailutuksen avaaminen pitkillä siirtymäajoilla tuo myös uusia mahdollisuuksia paikallisliikenteen suunnitteluun ja lisäämiseen.

– Ja kun tulee lisää toimijoita, yleensä tulee myös lisää työpaikkoja, Vehkaperä sanoo.

Kokoomuksessa uskotaan junalipun halpenemiseen

Kokoomuksessa muun muassa VR:n hallintoneuvoston jäsen Outi Mäkelä sekä liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen Jukka Kopra näkevät henkilöliikenteen vapauttamisen parantavan palveluja.

–Olemme oikeilla raiteilla. Päämääränä on tarjota asiakkaille paremmat palvelut ja edullisemmat junaliput jatkossa. Kiinnostus raideliikennettä kohtaan tulee todennäköisesti kasvamaan kilpailun myötä. Linja-autoliikenteen vapauttaminen on loistava esimerkki liikennöinnin vapauttamisen positiivisista vaikutuksista kuluttajalle. Harva tuskin haluaa paluuta menneeseen, jossa bussilippujen hinnat pyörivät pilvissä, Mäkelä sanoo tiedotteessa.

Kilpailun avaamisen taustalla on joulukuussa 2016 hyväksytty EU:n neljännen rautatiepaketin täytäntöönpano, joka velvoittaa myös Suomea avaamaan kilpailua raideliikenteessä. Mäkelä muistuttaa, että valtaosassa EU-jäsenmaita rautateiden kotimaan henkilöliikenteen vapauttamisessa on edetty ja esimerkiksi Ruotsissa seudullisen ja paikallisen liikenteen kilpailuttaminen on vähentänyt ensimmäisten kilpailutusten myötä valtion tuen tarvetta 10–32 prosenttia.

Mäkelä huomauttaa, että myös matkustajamäärät ovat kasvaneet Ruotsissa noin kolmanneksella kilpailutuksen avaamisen jälkeen.

Myös Mäkelä painottaa, että kyseessä ei ole VR:n yksityistämien vaan kilpailun avaaminen, joka aloitetaan Etelä-Suomen taajamaliikenteestä. Tarkoituksena on, että uusien sopimusten mukainen liikenne koko maassa käynnistyy vaiheittain kesäkuuhun 2026 mennessä. Mäkelä katsoo, että asteittainen muutos on eduksi VR:n toiminnalle.

–Muutoksen sisältyy aina epävarmuutta, mutta tilanne antaa VR:lle lähtövalmiudet varautua kilpailun täysimittaiselle avaamiselle. Kilpailutusehtoihin otetaan ehtoja junaliikennöinnin kattavuudesta. Tätä kautta saataisiin enemmän osallistujia ja paikallisesti toimivat matkaketjut, mikä palvelisi kokonaisuutta parhaalla mahdollisella tavalla, Mäkelä sanoo.

”Muutoksen oltava hallittu ja aito”

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Kopra puolestaan korostaa, henkilöliikenteen vapauttamisella pyritään nostamaan junaliikenteen matkustajamääriä sekä edistämään ilmastotavoitteisiin pääsemistä. Kopra näkee lisääntyvän kilpailun myös mahdollisuutena elinkeinoelämälle ja työllisyydelle.

–Työvoiman heikko liikkuvuus on yksi työllisyyden kasvun suurimpia esteitä. Matalammat junalippujen hinnat sekä parempi palvelu parantaisivat liikkuvuutta merkittävästi. Parhaimmillaan uudistuksessa voittavat niin palkansaajat, yritykset kuin ilmastokin, Kopra sanoo tiedotteessa.

Kopran mukaan on kuitenkin hyvä, että uudistus tehdään vaiheittain ja rajatulla alueella, jotta vältetään tavaraliikenteen vapauttamisessa eteen tulleet karikot.

–Uudistus vaatii jämäkkää ohjausta, jotta tavoitteet saavutetaan. Tavaraliikenteen vapauttaminen kilpailulle ei ole edennyt toivotulla vauhdilla, eikä nyt saa käydä samoin. Kun uudistus etenee, on varmistettava, että kilpailu on aidosti mahdollista. Voimaan ei saa jäädä säädöksiä, rakenteita tai viranomaistoimintatapoja, jotka tosiasiallisesti muodostavat alalle tulon esteitä tai kannattavuusloukkuja, Kopra sanoo.

Kopran mukaan on kuitenkin tärkeä varmistaa, että liikennöinnin jatkumisesta huolehditaan myös yhteysväleillä, joilla se ei ole markkinaehtoisesti kannattavaa, mutta aluetalouden kannalta välttämätöntä. Siksi velvoiteliikenteen sisällyttäminen päätökseen on yhteiskunnan kokonaisedun kannalta Kopran mielestä järkevää.