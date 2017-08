Myytiinkö kiky väärin perustein? Tutkija: Nyt varaa parin prosentin palkankorotuksiin

Kustannuskilpailukyvyn merkitystä Suomen talouskasvulle on ylikorostettu, katsoo Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimuskoordinaattori Eero Lehto.

Palkansaajien tutkimuslaitoksen blogissa Lehto tarkastelee erityisesti vuosia 2012–2015, joiden heikon talouskehityksen taustalla on nähty juuri kustannuskilpailukyvyn rapautuminen. Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimuskoordinaattori katsoo toteutuneen talouskehityksen valossa, että taustalla vaikuttivat laajemmin kolmella muulla tekijällä.

–Nyt näyttää siltä, että sellaiset erityistekijät kuin Nokian matkapuhelintoimintojen karilleajo, sellu- ja paperiteollisuuden tuotteiden kysynnän hiipuminen ja Venäjän viennin jyrkkä supistuminen selittivät pääosan siitä, miksi Suomen talouskasvu jäi euroalueen keskimääräistä kasvua hitaammaksi, toteaa Lehto.

–Kun edellä mainittujen tekijöiden negatiivinen vaikutus on loppunut ja jopa kääntynyt toisensuuntaiseksi, on ymmärrettävää, että kasvuvauhtimme on muuta euroaluetta nopeampaa.

Lehto esittää, että nämä seikat vaikuttivat myös yksikkötyökustannuksiin, joiden kasvulla kiky-sopimusta perusteltiin. Yksikkötyökustannusten kasvuun vaikutti Lehdon mukaan työn hinnan kasvua vahvemmin työn tuottavuuden heikkeneminen, joka johtui juuri Nokiasta ja metsäteollisuuden sekä Venäjä-kaupan vaikeuksista.

Samalla Lehto katsoo, että Suomessa ei tarvitse enää alentaa kustannustasoa, vaan nyt on varaa jo parin prosentin palkankorotuksiin tänä ja ensi vuonna. Se vastaisi Lehdon mukaan näköpiirissä olevaa inflaation nopeutumista.

–Olisi virhe yrittää painaa palkankorotukset väkisin lähelle nollaa uusilla veronkevennyksillä. Nimellisansioiden kohtuullinen nousu vahvistaisi myös veropohjaa ja sitä kautta pienentäisi julkisen talouden alijäämiä. Nyt kun on käsillä noususuhdanne, on otollinen aika vahvistaa julkisen talouden rahoitusasemaa, Lehto toteaa blogissaan

–Veronkevennyksistä pidättäytyminen tekisi myös mahdolliseksi lisätä jonkin verran julkisia menoja laiminlyötyyn koulutukseen ja julkiseen T&K-tukeen. Näin voitaisiin luoda edellytyksiä tuottavuuden nousulle ja talouskasvulle keskipitkällä aikavälillä.