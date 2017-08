Orpo väläytti uusia työllisyystoimia ja kannusti palkkamalttiin – ”Ei tule kuuloonkaan”

Valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan työllisyys ei ole kasvanut riittävästi ja työllisyyden kasvattaminen on yhä hallituksen tärkein tavoite. Orpo puhui valtiovarainministeriön tiedotustilaisuudessa ensi vuoden budjettiehdotuksesta.

Budjettityö jatkuu hallituksen budjettiriihessä ministeriön ehdotuksen pohjalta.

Orpon mukaan työllisyyden kasvattamiseksi tarvitaan yhä määrätietoisia toimia. Tällä hallituskaudella ollaan pääsemässä 70,2 prosentin työllisyysasteeseen.

–Se ei riitä, Orpo toisti muutamaankin kertaan valtiovarainministeriön tiedotustilaisuudessa ja viittasi hyvinvointiyhteiskunnan tarpeisiin.

Orpon mielestä työllisyyden kasvattaminen on hallituksen tavoitteista tärkein, sillä sen myötä julkinen talous vahvistuu, hyvinvointi paranee ja velkaantuminen taittuu.

–Meidän pitää kannustaa palkkamalttiin, Orpo sanoi.

Orpon mukaan yhä on valmisteilla useita työllisyystoimia, joita käydään läpi työllisyydestä vastaavan ministeriryhmän kanssa tulevien viikkojen aikana vielä ennen hallituksen budjettiriihtä. Tarkoitus on käydä läpi kaikki, mitä on työn alla ja ”mitä uutta mahdollisesti on tulossa”.

–Näihin asioihin myöskin sitten palataan vielä budjettiriihessä.

Orpon mukaan kasvutrendi on nyt hyvin voimakas ja vaikka ei voi elää pilvilinnoissa, seuraavassa vaiheessa tarve lisärekrytoinneille tulee, jos kovaa kasvua pystytään pitämään yllä. Silloin työpaikatkin syntyisivät Orpon mukaan sinne, minne niiden kuuluu syntyä.

Orpon mukaan palkkaverotusta on kevennettävä ja lähtökohtana on linjaus siitä, että hallituskauden aikana kenenkään verotus ei saa kiristyä. Orpo huomauttaa, että kikyn vaikutuksesta palkansaajien verotus uhkaa kiristyä, mikä täytyy ottaa budjettityössä huomioon.

–Ei tule kuulonkaan, että esittäisin sellaista veroratkaisua, joka keventäisi vain suurituloisimpien verotusta, vaan valmistellaan tasapainoinen oikeudenmukainen ratkaisu ja siinä hallitusohjelman kirjaus siitä, että painotetaan pieni- ja keskituloisia, on myöskin hyvänä työn pohjana, Orpo sanoi tiedotustilaisuudessa.

Orpo painottaa, että samalla pitää muistaa tärkeät tavoitteet siitä, että velkaantuminen taittuu ja julkinen talous vahvistuu.

Budjettiehdotus 3,4 miljardia euroa alijäämäinen

Työvoimapalveluihin ehdotetaan 25 miljoonan euron määrärahalisäystä, jolla kehitetään työttömien palveluita, kuten kolmen kuukauden välein tehtäviä haastatteluja. Työttömyysturvan aktiivimallin tarkoitus on kannustaa hakeutumaan töihin ja työvoimapalveluihin työttömyyden kaikissa vaiheissa.

Nuorten työllistämiseen käytetty Sanssi-kortti ja yli 30-vuotiaiden palkkaamiseen suunnattu Duuni-kortti yhdistetään yhdeksi palkkatukikortiksi. Tarkoituksena on ministeriön mukaan, että jo työhaastattelussa työnantajalla on tieto mahdollisuudesta käyttää palkkatukea kyseisen työttömän kohdalla.

Nuorisotakuuseen liittyvän Ohjaamo-toiminnan vakinaistamiseen ehdotetaan 5 miljoonan euron lisäystä.

Budjettiehdotus purkaa kannustinloukkuja muutoksilla varhaiskasvatusmaksuihin ja asumistukeen. Pieni- ja keskituloisten perheiden varhaiskasvatusmaksuja alennetaan, ja maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin tulee 6700 perhettä lisää.

Hallitus linjasi jo aiemmin joistakin veroista, mutta suurimmasta osasta päätetään vasta elokuun lopulla hallituksen budjettiriihessä. Hallituksen aiemmin tekemien linjausten mukaisesti autoveron alentamista jatketaan, tupakkaveroa kiristetään ja asuntolainan korkojen vähennyskelpoisuutta pienennetään. Ansiotulon veroperusteisiin tehdään inflaatiotarkistus kuluttajahintojen nousua vastaavasti. Kiinteistöveroa korotetaan vuonna 2018 ja 2019 jo tehtyjen päätösten mukaisesti.

Valtiovarainministeriön budjettiehdotus on 3,4 miljardia euroa alijäämäinen, mikä on selvästi vähemmän kuin tälle vuodelle on budjetoitu. Valtionvelka nousee ensi vuonna arviolta 111 miljardiin euroon.

Valtiontalouden tuloiksi arvioidaan 52,0 miljardia euroa, josta 43,3 miljardia euroa on verotuloja. Ministeriö arvioi kesäkuun ennusteessaan, että verotulot kasvavat noin 3 prosenttia tälle vuodelle budjetoidusta.