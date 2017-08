Poliisi Hirvensalmen perhesurmasta: Isä yllätti poikansa ja löi päähän vasaralla

Itä-Suomessa poliisi on saanut tutkinnassaan selville Hirvensalmen perhesurman taustoja. Tutkimusten perusteella perheen ulkopuolisen tekijän osallisuus tapahtumiin on saatu suljettua kokonaan pois ja veriteot näyttävät alkaneen isän poikiinsa kohdistamasta väkivallasta.

Perhesurma tapahtui 24. huhtikuuta. Perheen isä löytyi asunnosta kuolleena ja hänen 20-vuotias, pahoin loukkaantunut poikansa menehtyi myöhemmin sairaalassa. Myös paikalla ollut perheen 16-vuotias poika puolestaan on toipunut saamistaan hengenvaarallisista vammoistaan hyvin ja on kotiutunut sairaalahoidosta, poliisi kertoo.

Tapauksen tutkinta on nyt päättynyt. Poliisi kertoo, että tragedia on todennäköisesti saanut alkunsa isän poikiinsa kohdistamasta väkivallasta.

– Tekohetkellä tapahtumapaikalla olivat vain perheen isä ja hänen kaksi poikaansa. Tapahtumat ovat edenneet todennäköisimmin niin, että perheen isä on kohdistanut väkivaltaa ensin toiseen pojista ja sen jälkeen toiseen. Varmuudella ei pystytä sanomaan sitä, kumpaan pojista tekijä kohdisti ensin väkivaltaa, poliisi kertoo.

Tiedotteen mukaan nuorempi poika on ollut tekohetkellä entisessä navettarakennuksessa korjaamassa moottoripyörää ja toinen pojista on ollut sisällä asuinrakennuksessa. Molemmat uhrit kuitenkin löytyivät asuinrakennuksen sisältä eikä ole selvitettävissä, missä vaiheessa nuorempi pojista on päässyt tai tuotu taloon.

– Molemmat pojat on yllätetty ja heitä on lyöty useita kertoja pään alueelle pajavasaratyyppisellä tekovälineellä. Molemmat uhrit saivat iskuista hengenvaarallisia vammoja. Teot ovat tapahtuneet parin tunnin sisällä alkuillasta, poliisi jatkaa.

Alkoholilla tai muilla huumaavilla aineilla ei ole ollut osuutta asiaan.

Poliisin mukaan henkiin jäänyt 16-vuotias on esitutkinnassa muistanut tilannetta edeltävät päivän tapahtumat loogisesti, mutta itse rikostapahtumaan liittyviä muistikuvia hänellä ei ole. Hän sai tapauksen yhteydessä vakavia vammoja päähänsä ja näillä saattaa olla merkittävä vaikutus hänen muistamattomuuteensa, poliisi korostaa.

Poliisin mukaan teon mahdollisista motiiveista tiedetään perheen taloudelliset vaikeudet, mutta poliisi ei voi antaa kaikkia yksityiskohtaisia tietoja julkisuuteen. Osa tiedoista ”liittyy henkilöiden terveydentilatietoihin tai vastaaviin arkaluonteisiin henkilön yksityiselämään liittyviin tietoihin”, jotka ovat julkisuuslain mukaan salassa pidettäviä tietoja, poliisi kertoo.