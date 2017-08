Eläkeläiset: 8 euroa ei todellakaan riitä, Petteri Orpo – ”välittäminen” jäi tyhjäksi puheeksi

Kansaneläkettä saavat ne noin 82 000 eläkkeensaajaa (vuoden 2014 luku), joiden työeläke on pieni. Kansaneläkkeen taso on 628,50 euroa/kk, ja EKL:n mukaan sen taso on viimeisten vuosikymmenien aikana huonontunut suhteessa väestön keskituloon. EKL vaatii kansaneläkkeen määrän nostamista vähintään takuueläkkeen tasolle eli 760 euroon.