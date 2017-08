Simon Elo: ”Sininen tulevaisuus on keskiluokan verokapina”

Hallitusryhmä Uuden vaihtoehdon puheenjohtaja, kansanedustaja Simon Elo vaatii ensi vuodelle lisää ostovoimaa tukevia veronkevennyksiä. Samalla hän brändää perussuomalaisista puolueen johtovalintojen takia irtautuneen eduskuntaryhmänsä ”keskiluokan verokapinaksi”.

Elo kirjoittaa blogissaan UV-ryhmän olevan tyytyväinen valtion velkaantumisen selvään taittumiseen vuoden 2018 budjetissa. Talouden käänteen ylläpitämiseksi on nyt Elon mukaan huolehdittava oikeudenmukaisesta verotuksesta ja työttömäksi jääneiden tukemisesta työelämään.

– Tuleva puolueemme Sininen tulevaisuus on keskiluokan verokapina. Varakkaat eivät voitelua kaipaa. Nyt on tavan kansan veronkevennysten aika. Työllisyyden kohentumisen vauhdittamiseksi ja ostovoiman turvaamiseksi pieni- ja keskituloisten työn verotusta on ensi vuonna kevennettävä, Elo kirjoittaa.

Elon vaatimus on linjassa muun hallituksen lausuntojen kanssa. Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) kertoi keskiviikkona, että ensi vuodelle palkkaverotusta on kevennettävä ja lähtökohtana on linjaus siitä, että hallituskauden aikana kenenkään verotus ei saa kiristyä. Kikyn vaikutuksesta palkansaajien verotus uhkaa kiristyä, ja tämä otetaan budjettityössä huomioon. Hänen mukaansa tarkoitus on painottaa pienituloisten kevennyksiä.

Elo kehuu valtiovarainministeriön budjettiesitykseen sisältyviä toimia työllisyyden kohentamiseksi. Suurimpana panostuksena työvoimapalvelut saa 25 miljoonan euron lisäpanostuksen työttömien henkilökohtaisiin tapaamisiin.

Lue myös: Uuden vaihtoehdon 5000 nimellä tulee kiire – Simon Elo: ”Ponnisteluja tehostettava”