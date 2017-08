Soininvaara lyttää Bernerin juna-avauksen: ”Hölmö ratkaisu – Poliittisesti helppo, tehoton ja haaskaava”

Tapa jolla Juha Sipilän (kesk.) hallitus on avaamassa junaliikennettä kilpailulle, on huono, katsoo vihreiden pitkän linjan poliitikko Osmo Soininvaara blogissaan

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) julkisti eilen suunnitelmansa kilpailun avaamiselle henkilöjunaliikenteessä. Hallitus aikoo niputtaa eri junareittejä yhteen ja kilpailuttaa reittiniput sen jälkeen liikennöitsijöillä. Samaan nippuun halutaan koota sekä paremmin että heikommin kannattavia junareittejä. Tätä kutsutaan ristisubventioksi.

–Luulen, että jokainen ekonomisti pitää ristisubventiota hölmönä ratkaisuna – poliittisesti helppo, mutta taloudellisesti tehoton ja haaskaava. Miksi vain Helsinki–Tampere junamatkustajien tarvitsee maksaa Nurmes–Lieksa-radan liikennöinnistä, miksi ei kaikkien suomalaisten?

Soininvaaran mielestä ristisubventio onkin väärä lähtökohta kilpailutukselle. Hän katsoo, että mallia tulisi katsoa Britanniasta ja Ruotsista, jotka ovat edelläkävijöitä junaliikenteen avaamisessa kilpailulle.

–Minä väitän, että näiden kahden maan menestys johtuu siitä, että ”kermankuorinta” on sallittu, niin kuin se on nykyisin sallittu myös Suomen bussiliikenteessä, Soininvaara paukauttaa.

Suomen bussiliikenteen avaamisella Soininvaara viittaa etenkin Onnibusiin, joka tuli aggressiivisella hinnoittelullaan ajamaan linja-autoliikennettä suosituille reiteille. Soininvaara huomauttaa, että se on kasvattanut bussiliikenteen suosiota kokonaisuudessaan.

–Suosituilla reiteillä lippujen hinnat ovat pudonneet murto-osaan ja moni on siirtynyt henkilöautosta bussiin. Tämän hintana on, että monilla paikkakunnilla bussiliikenteen ennestäänkin heikko tarjonta on pienentynyt edelleen, mutta nettomääräisesti bussiliikenteen matkustajamäärät ovat kasvaneet roimasti, Soininvaara toteaa.

Hänen mukaansa junaliikenteen jatkaminen kannattamattomilla reiteillä on arvovalinta, joka voidaan poliittisesti ratkaista tukemalla liikennettä julkisesti.

