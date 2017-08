Ministeriö mokasi presidentin palkkion – tuohtunut Niinistö IS:lle: ”En ole kovin tyytyväinen”

Valtiovarainministeriön budjettiesitykseen lipsahti virhe presidentti Sauli Niinistön palkkioon. Presidentin kanslia tiedotti oikaisusta ja ilmoitti, että presidentin palkkio pidetään alennetussa summassa presidentin toiveesta.

Alkujaan presidentin palkkio nostettiin vuoden 2018 budjettiesityksessä 155 000 euroon. Oikea summa on kuitenkin 126 000 euroa, korjasi presidentin kanslia tiedotteessa.

–Presidentti Sauli Niinistön palkkio on ollut 126 000 euroa sen jälkeen, kun se hänen aloitteestaan sille tasolle vuonna 2013 laskettiin, tiedotteessa todetaan.

–Valtiovarainministeriön budjettiesitys perustuu virheelliseen käsitykseen siitä, että palkkionalennuslaki olisi ollut määräaikainen ja siis vain nykyistä kautta koskeva. Näin asianlaita ei ole, ja tasavallan presidentin kanslia tulee esittämään oikaisuna, että palkkio pidetään ennallaan ja siis alennetussa tasossa.

Valtiovarainministeriö korjasi virheen iltapäivällä ja julkaisi sivuillaan uuden version budjettiesityksestä.

Presidentti Niinistö kommentoi virhettä Ilta-Sanomille selvästi tuohtuneen oloisesti.

– Laki ei ole määräaikainen. Budjettikirjassa oli virhe, josta en ole kovin tyytyväinen, kun minulta ei kysytä asioita, Niinistö sanoi lehdelle.

– Näin on kuviteltu. Tästä on puhuttu minun kanssa vasta eilen. Minun mielestä siihen ei pidä tehdä korotuksia. Sitä on yritetty eilen korjata valtiovarainministeriön kanssa, mutta sitä ei ole ennätetty saada enää budjettikirjaan. Minulle ei ole siitä aiemmin puhuttu.