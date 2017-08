Suomen EU-maksut nousevat 81 miljoonalla – johtuu Suomen talouskasvusta

Valtiovarainministeriön ensi vuoden budjettiesityksessä Suomen EU-maksut nousevat 81 miljoonalla eurolla kuluvasta vuodesta. Valtiovarainministeriöstä kerrotaan Uudelle Suomelle, mistä lisäys johtuu.

Ministeriön mukaan EU-jäsenmaksuosuuden arvioidaan olevan hieman alle kaksi miljardia euroa. Jäsenmaksu perustuu Suomen arvonlisäveropohjaan ja bruttokansantuloon.

Budjettineuvos Panu Kukkonen vastasi sähköpostilla Uuden Suomen kysymyksiin aiheesta.

EU-maksujen vuosivaihtelut ovat huomattavia. Miten maksu määräytyy?

– Vuosivaihtelut voivat olla merkittäviä, kun puhutaan n. 2 mrd. euron vuosittaisesta EU-maksusta. Nykyinen rahoituskehys kattaa vuodet 2014–2020. Kehyksen ensimmäisinä vuosina ohjelmien alkaminen ja siten maksujen toimeenpano on hitaampaa ja samoin EU-maksut jäävät usein alhaisemmaksi. Kehyskauden loppua kohden maksut nousevat ja ohjelmien toimeenpano kiihtyy. Tämä on normaalia ja ennakoitu kansallisen budjetin valmistelussa. Valtion talousarvion EU-maksut on asetettu EU:n rahoituskehyksen mukaisesti.

–EU:n budjetti rahoitetaan lähes kokonaisuudessaan ns. omilla varoilla. Näitä ovat sokerin tuotantomaksut ja tullit, eli ns. perinteiset omat varat (n. 15 % EU:n budjetin rahoituksesta), sekä jäsenvaltioiden talousarvioiden kautta tulevat maksut, jotka perustuvat arvonlisäveropohjaan (n. 14 %) ja bruttokansantuloon (n. 70 %). Lisäksi EU kerää pienen osan tuloistaan mm. eläkemaksuina, korkoina ja sakkoina (n. 1 %).

–Käytännössä EU:n tulot määrittyvät siten, että ensin katsotaan, kuinka paljon kerätään perinteisillä omilla varoilla, eli lähinnä tulleilla ja arvonlisäveroon perustuvalla varalla. Loppu rahoitus menojen kattamiseksi kerätään bruttokansantuloon perustuvalla omalla varalla. Perinteiset omat varat eli lähinnä tullit tilitetään suoraan EU:lle. Jäsenvaltiot voivat pidättää itselleen niistä 20 % kantopalkkion.

–Voidaan sanoa, että jäsenvaltioiden EU-maksun suuruus riippuu jäsenvaltion taloudellisesta suorituskyvystä eli nykyisin entistä enemmän bruttokansantulon suuruudesta. Tosin nykyisin kaikkiin omien varojen lajeihin liittyy maksualennuksia kuten Iso-Britannian saama maksualennus. Silti maksualennuksia saavat jäsenvaltiot ovat EU:n suurimpia nettomaksajia bruttokansantuloonsa suhteutettuna.

Milloin Brexit alkaa vaikuttaa jäsenmaksun kokoon?

–Lähtökohtana on, että Iso-Britannia hoitaa kaikki kuluvaan kehyskauteen (2014–2020) liittyvät sitoumuksensa. Siten sillä ei ole vaikutusta Suomen maksuihin tällä kehyskaudella. Tämä on Brexit-neuvottelujen lähtökohta. Seuraava rahoituskausi on sitten asia erikseen. Siitä ryhdytään neuvottelemaan EU:ssa joskus ensi vuoden puolella. Brexit vaikuttaa varmasti vuodesta 2021 alkavan EU:n rahoituskehyksen kokoon.

Miten suuriksi EU:n Suomelle maksamat tulot on arvioitu tänä ja ensi vuonna?

–Valtiotalouden tasolla arvioituna tulot ovat tänä vuonna noin 1 080 milj. euroa ja ensi vuonna noin 1 180 milj. euroa. Lisäksi osa EU-rahoituksesta tulee ohi valtion budjetin (n. 100–150 milj. euroa) suoraan esim. yrityksille. Luvut ovat suuntaa antavia ja tarkentuvat.