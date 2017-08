Niklas Herliniltä suorat sanat Sipilälle ja Karhiselle: ”Älä lupaa jos et osaa”

Kustantaja ja suuromistaja Niklas Herlin ottaa blogissaan kantaa johdon palkitsemiseen, valtion omistajaohjaukseen sekä petettyihin lupauksiin. Herlin antaa suorasanaisen palautteen etenkin pääministeri Juha Sipilälle (kesk.) sekä finanssiryhmä OP:n pääjohtajalle Reijo Karhiselle.

– Kun Suomeen pyrkii tuhansia pakolaisia, on hienoa, että ihmiset tarjoavat turvaa vaikka turvapaikkaa hakeville. Omaa kotiaan! Kaksi vuotta sitten näin tehtiin ja luultavasti myös eilen. Kannattaa kuitenkin aina miettiä etukäteen haluaako muille suojaa vai itselle julkisuutta. Jos haluaa pakolaisen turva-asunnosta julkisen vihan kohteen, se kannattaa ilmoittaa heti miten julkisuudessa. Jos haluaa auttaa turvapaikanhakijaa, kannattaa toimia hiljaa, Herlin kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Hän muistuttaa Sipilän luvanneen kaksi vuotta sitten kotinsa turvapaikanhakijoiden käyttöön, mutta peruneen lupauksensa.

Herlin kirjoittaa myös OP:n Karhisesta, joka lupasi alentaa palkkaansa viidellä prosentilla, mikäli kilpailukykysopimus toteutuu. Herlinin sanoin lupaus palasi Karhisen mieleen vasta, ”kun Ilta-Sanomat siitä muistutti”.

– Jos lupaat viisi prosenttia palkastasi johonkin jonkun ehdon täyttyessä, maksa se. Jos et aio käyttää viittä prosenttia, älä lupaa. Älä kerro äläkä lupaa yhtään mitään, jos et ole varma siitä, mitä pystyt tai haluat tai edes osaat pitää, Herlin kommentoi.

Myös valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston päällikkö Eero Heliövaara, joka siunasi valtion ohjeistuksen vastaisen Finnairin toimitusjohtajan lisäeläkkeen, saa osansa.

– Jos olet pörssiyhtiön yhtiökokouksessa suurimman osakkeenomistajan edustajana, tarkasta ennalta suurimman omistajan kanta, esimerkiksi johdon palkkiojärjestelmän osalta. Jos edustamasi tahon julkinen kannanotto on ristiriidassa yhtiökokoukselle tehtyjen ehdotusten kanssa, kerro se pörssiyhtiön yhtiökokouksessa. Siksi yhtiökokous on olemassa. Jos olet hengeltäsi itseäsi täynnä oleva kapitalisti, etsi toinen työpaikka. Et kuulu valtion omistajaohjausyksikköön. Valtio on demokratiassa kapitalistia suurempi, Herlin toteaa.

– Eero Heliövaara on virkansa mukaan valtion omistusohjauksesta vastaava virkamies, joka yhtiökokouksessa ohitti yhtiökokouksessa edustamansa pääomistajan mielipiteen ja siunasi Finnairin toimitusjohtajan lisäeläkepäätöksen, hän muistuttaa.

Niklas Herlin on entinen Uuden Suomen kustantaja ja nykyisin Uutta Suomea kustantavan Alma Median suuromistaja.

