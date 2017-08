Kaupungin suunnitelma epäilyttää – tuleeko vuokrayhtiöstä tuottokone Oulussa?

Oululainen keskustavaikuttaja on huolissaan kaupungin suunnitelmista muuttaa yleishyödyllisen kiinteistöyhtiönsä omistajalinjausta. Suunnitelmissa on, että asuntomarkkinoiden merkittävä toimija Sivakka-yhtymä alkaa maksaa omistajalleen eli Oulun kaupungille tuottoa. Talousjohtaja tyrmää huolet.

Kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja oululaisille tarjoava Sivakka-yhtymä on merkittävä vuokranantaja kaupungissa. Oulun kaupungin omistamaan konserniin kuuluu kuusi yhtiötä ja sen omistuksessa on yli 8 000 vuokra-asuntoa eri puolilla Oulua. Merkittävä osa kaupunkilaisista asuu Sivakka-asunnossa.

Varavaltuutettu ja BusinessOulun johtokunnan jäsen, neurokirurgi Juho Tuominen (kesk.) kritisoi Puheenvuoron blogissaan suunnitelmia muuttaa omistajapoliittista linjausta ja syyttää kaupunkia siitä, että se on ottamassa askeleen samaan suuntaan kuin kovista vuokrista arvosteltu Kojamo. Aiemmin VVO:na tunnettu yhtiö on tuonut suuria osinkoja ammattiliitoille, vaikka alun perin se oli voittoa tuottamaton osuuskunta edullisten vuokra-asuntojen tuotantoon.

– Omistajille halutaan kerätä voittoa, mikä käytännössä tarkoittaa vuokrankorotuksia yhtiön asukkaille. Isommassa kuvassa kunnallisen asuntoyhtiön vuokrakorotukset mahdollistavat muiden asuntosijoittajien edellytyksiä nostaa vuokratasoa korkeammaksi. Tämä puolestaan lisää paineita asumistuen ja osin toimeentulotuenkin korotuksiin. Tällainen kehityskulku olisi ymmärrettävästi kaikin puolin viheliäistä, Tuominen kirjoittaa.

–Sivakka-yhtymä Oy:n tulee jatkossakin pitäytyä yleishyödyllisessä perustehtävässä eli kohtuuhintaisen vuokra-asuntokannan tarjoamisessa oululaisille. Voiton keräämiseen vuokralaisilta ei ole kestäviä perusteita.

”Emme voi olla markkinahäirikkö”

Oulun kaupungin talousjohtaja Jukka Weisell ihmettelee kritiikkiä ja tyrmää Tuomisen huolet täysin. Hänen mielestään ”tuntuisi hyvin normaalilta”, että kun kunnat ovat joutuneet yhtiöittämään erilaisia toimintojaan, niitä kohdellaan samalla tavalla kuin yksityisomisteisia yhtiöitä. Hänen mielestään kaupunki ei voi suhtautua omiin sijoituksiinsa eri tavalla kuin yksityiset sijoittajat.

–Tuntuisi markkinoiden kannalta aika erikoiselta, että se on nollakorkoista rahaa, että kaupungin rahalle ei tarvitse maksaa mitään tuottoa, Weisell sanoo Uudelle Suomelle.

–Halutaan tuotto sille pääomalle. Samalla tavalla minusta myöskin kaupungin ja kunnan pitää olla, koska muuten siinä tulee kyllä asymmetriaa markkinassa, jos omistajien käyttäytyminen on kovin erilaista.

Sivakan vuokrataso on Weisellin mukaan karkeasti arvioiden liki euron verran edullisempi neliöltä keskimäärin verrattuna muihin vuokriin Oulussa. Hän huomauttaa, että Sivakka on pitänyt yleistä vuokratasoa alhaalla ja vaikuttanut markkinaan niin, että muiden on vaikea toimia siellä ja saada tuottoa. Siksi Sivakan lisäksi muita yleishyödyllisiä asuntoja ei ole Weisellin mukaan rakennettu Ouluun niin paljon, kuin on toivottu.

–Mitä alempana Sivakka pitää vuokria Oulussa, sen epäedullisempi on kenenkään ostaa Oulusta sijoitusasuntoa, jonka voisi vuokrata eteenpäin.

–Mehän emme voi olla markkinahäirikkö.

Tästä voisi päätellä, että linjamuutos sysäisi alhaisena pysyneet vuokrat Oulussa nousuun, mutta Weisellin mukaan näin ei käy. Weisell sanoo, että Sivakan vuokra-asunnot ovat Suomen suurten kaupunkien edullisimpia, ja vakuuttaa, että näin on myös tulevaisuudessa. Suunnitteilla oleva linjamuutos näkyisi asukkaiden vuokrassa Weisellin mukaan vain sentteinä tai korkeintaan parina kymmenenä senttinä.

Voisiko linjamuutos pitkällä aikavälillä vaikuttaa niin, että yleinen vuokrataso Oulussa nousee?

–Ei. Minä yritin äsken sinulle kertoa sitä, että nämä Sivakan vuokrat ovat merkittävästi alemmat vuokrat kuin mitä muut vuokra-asunnot, mitä siellä on ja myöskin mitä on yleishyödyllisiä vuokra-asuntoja. Tällä ei ole merkitystä sellaiseen, Weisell vastaa naurahtaen alkuun.

Weisell huomauttaa myös, että yleishyödyllisten asuntojen maksimituottoa säädellään tarkkaan. Hän muistuttaa, että Sivakasta ei ole koskaan aiemmin maksettu osinkoja.

Asiasta ei vielä ole lopullisia päätöksiä. Oulun kaupunki tekee omistajapoliittisia linjauksia syksyllä.