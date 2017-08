Finnairin lentäjillekin napsahtamassa 34000€:n suurbonus? – ”Syvä pettymys” matkustamohenkilökunnassa

Finnairin toimitusjohtaja ei ole ainoa yhtiön työntekijä, joka on kovan bonussopimuksen piirissä. Yhtiön noin 700 lentäjälle on vuonna 2019 napsahtamassa jokaiselle noin 34 000 euroa, mikäli Finnairin osakekurssi pysyy nykytasollaan.

Finnairin mukaan kertakorvaus olisi koko neljän vuoden jaksolle laskettuna 5–10 prosenttia lentäjän vuosittaisesta peruspalkasta. Yhtiöstä kerrotaan Uudelle Suomelle, että Finnair ”varautuu sopimuksen mukaisiin kustannuksiin”.

Sitä vastoin Suomen lentoemäntä- ja stuerttiyhdistyksellä (SLSY) ei palkkiosysteemiä ole.

–Meillä ei ole tällaista kannusteohjelmaa tai muuta palkkiojärjestelmää. Siitä on jollakin toisella säästökierroksella luovuttu kokonaan, sanoo SLSY:n puheenjohtaja Juha Kuurne.

Vuonna 2014 Finnair teki eri henkilöstöryhmien kanssa säästösopimuksia. Lentäjien kanssa yhtiö sopi, että mikäli lentäjien kuluissa pystytään säästämään pysyvästi ja vuosittain 17 miljoonaa euroa vuosina 2015–2018, lentäjät saavat kertakorvauksena 12–24 miljoonaa euroa riippuen Finnairin osakekurssista. Nykyisellä runsaan 9 euron osakehinnalla lentäjät olisivat saamassa suurimman mahdollisen korvauksen. Sopimusta tehtäessä kurssi oli 2,39 euroa.

Finnair ei halua kommentoida, ovatko ehdot täyttymässä.

–Tässä vaiheessa emme siis vielä voi arvioida vielä sen toteutumista tai Finnairin taloudellista kehitystä sen enempää, mitä olemme talouskatsauksissamme tehneet.

Toimitusjohtaja Pekka Vauramon lisäeläkesopimus, lentäjien bonussopimus sekä henkilöstöryhmien erot palkkakehityksessä hiertävät Finnairin matkustamohenkilökuntaa.

–Tiedän, että sellainen syvä pettymys on ollut, että toiset säästävät ja toiset eivät välttämättä säästäkään. Kyllä se siinä mielessä vähän työmoraalia rapauttaa, vaikka ei se työn laatuun vaikuta. Se on henkistä pettymystä ja osittain kiukkua siitä, että tätä ei koeta oikeudenmukaiseksi, sanoo SLSY:n Kuurne.

Hän huomauttaa, että matkustamohenkilökunnan mediaanipalkat ovat olleet noin 9 prosentin laskussa. Kun vuonna 2014 matkustamohenkilökunnan mediaanipalkka oli 4 207 euroa, oli se viime vuonna 3 837 euroa. Samana ajanjaksona lentäjien mediaanipalkka on noussut 10 216 eurosta 10 952 euroon.

Taustalla on Kuurneen mukaan syksyllä 2014 tehty säästösopimus. Siinä luotiin uusi, matalampi palkkaluokka uusille lentoemännille ja stuerteille. Kuurneen mukaan sekin on herättänyt närää ja myös osaltaan vaikuttanut mediaanipalkan laskuun.

–Se tehtiin, kun yhtiö halusi laskea 20 prosenttia henkilökunnan palkkakuluista uhkaamalla ulkoistaa tehtävät Aasiaan. En ollut silloin neuvottelupöydässä, mutta ymmärsin, että vaikutuksen piti olla palkkoihin enintään 5 prosenttia, mutta käytännössä se yksittäisten ihmisten kohdalla on ollut 5:stä 17:sta prosenttia, mitä ansiot on vuositasolla leikkaantunut.

–Ja asia mikä tässä myös hiertää on, että meillä on Finnairissa ammattiryhmiä, joiden osalta nämä säästösopimukset on tehty määräaikaisina ja sitten lentäjillä ja meillä muutokset on tehty työehtosopimuksiin. Sitten lentäjillä on tämä oma palkkiojärjestelmä, joka meiltä puuttuu, Kuurne kuvaa.

Edellisen työehtosopimuksen SLSY solmi Finnairin kanssa viime syksynä. Kuurne sanoo, että jos työntekijöillä olisi tuolloin ollut tiedossa, että toimitusjohtaja Vauramon lisäeläkkeestä oli sovittu hetkeä aikaisemmin, olisi nyt kiky-hengessä sovittu neuvottelutulos ollut hyvin toisenlainen.

–Nyt kun tietää, että aiemmin sinä kesänä tehtiin lisäeläkepäätös toimitusjohtajan osalta, niin kyllä se vähän hiertää, että tehtiin niin maltillinen ratkaisu, Kuurne toteaa.

Lisäeläkepäätöksessä kummastuttaa sekin, että myös lentoemännillä ja stuerteillakin oli aiemmin oma lisäeläke. Siitä luovuttiin Kuurneen mukaan vuonna 2009, kun valtio-omistaja linjasi, että etuudesta luovutaan.

–Sitä taustaa vasten tällainen uusi lisäeläke toimitusjohtajalle tuntuu kornilta. Ei ole ihan linjassa. Kysymys ei ole siitä, etteikö toimitusjohtajaa voisi palkita hyvästä työstä, vaan miten se palkitseminen tapahtuu ja miten huomioidaan kaikki muut, jotka tulosta ovat olleet tekemässä – etenkin kun on tämä säästösopimus tehty.