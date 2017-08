Ärähdys vasemmistolle Orpon leiristä: ”Todellisuudesta vieraantunutta ajattelua”

Valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok.) avustaja Ville Valkonen (kok.) kritisoi vasemmistoa verokielenkäytöstä. Valkonen arvostelee tapaa, jolla vasemmisto on puhunut ministeriön julkistamasta budjettiehdotuksesta.

Valtiovarainministeriö julkisti eilen torstaina ehdotuksensa ensi vuoden budjetiksi, mutta suunnitelmia valotettiin tiedotustilaisuudessa jo keskiviikkona.

–Eräs hämmentäviä piirteitä viime päivien budjettikeskustelussa on vasemmiston tapa sotkea valtion menolisäykset ja ihmisille kaavaillut veronkevennykset. Aivan kuin kyse olisi samasta asiasta, lisätäänkö valtion menoja vai kevennetäänkö veroja. Veronkevennykset eivät kuitenkaan ole valtion menoja, ministerin talouspoliittinen erityisavustaja Valkonen kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Turun kaupunginvaltuutettunakin toimiva Valkonen ottaa esimerkiksi SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Lindtmanin kommentin, jossa hän rinnasti menojen jakovaran ja veronkevennykset. Lindtmanin mukaan pienituloisilta otetaan ja rikkaille annetaan lisää.

–Verokarkkien jako jatkuu edelleen – hallitus aikoo nyt kaiken kukkuraksi vapauttaa 121 000 kaikkein parhaiten ansaitsevaa solidaarisuusverosta, Lindtman sanoi tiedotteessa torstaina.

Valkosen mukaan myös muut vasemmistotoimijat ovat käyttäneet samanlaista kieltä. Suurituloisimpien veroasteen laskemista kritisoi myös vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson, jonka mukaan ”liian matala veroaste on hyvinvoinnin este”. Andersson ihmetteli Orpon verokäsitystä ja kommenttia siitä, etteivät korkea verotus ja vahva hyvinvointi sovi yhteen.

– Asiahan on juuri päinvastoin. Veroasteen ja hyvinvoinnin välillä on vahva korrelaatio. Pohjoismaiden väestö ei ole sattumalta maailman parhaiten voivaa. Viime vuosina julkaistujen tutkimusten mukaan myös verotuksen progressio lisää kansalaisten kokemaa hyvinvointia, Andersson sanoi tiedotteessa ja vaati kikyn perumista.

Valkosen mielestä vasemmiston pohdinta kuulostaa erikoiselta.

–Vasemmiston ajattelu näyttää lähtevän jonkinlaisesta maailmankuvasta, jossa kaikki rahat – eli työn hedelmät – kuuluvat lähtökohtaisesti valtiolle, jota se sitten suopeasti jakaa ihmisille verottamalla heitä vähemmän kuin 100 %, Valkonen kirjoittaa.

–Ajattelu on kummallista, ellei jopa todellisuudesta vieraantunutta. Veroissahan on kyse siitä, että valtio ottaa pakolla ihmisten työn tuloksia. Menoissa taas on kyse siitä, että valtio käyttää näitä ottamiaan rahoja johonkin. Jos menoja lisätään, se tarkoittaa, että jossain vaiheessa ne pitää rahoittaa kiristämällä verotusta, tai väliaikaisesti valtion velalla.

Valkonen huomauttaa, että Suomessa on kansainvälisesti vertaillen hyvin kireä verotus ja ”jokaisesta kansantalouden lisäeurosta kerätään noin 42 prosenttia veroja”. Hänen mukaansa verotusta pitää keventää huomattavasti.

–Rahat eivät lähtökohtaisesti ole valtion, vaan ihmisten oman työn tulosta. Verotukselle pitää olla erittäin painavat perusteet, kuten muullekin pakkovallan käytölle. Tämä näyttää tyystin unohtuvan vasemmistolta, josta jatkuvasti ehdotetaan verojen kiristyksiä.

–Ilmiselvää on, että veronkevennyksiä ei missään nimessä tule kohdistaa vain suurituloisille, vaan kaikille – erityisesti pieni- ja keskituloisille. Työn verotuksen keventäminen pienentää kannustinloukkuja, parantaa ostovoimaa ja kannustaa ahkeroimaan ja opiskelemaan.