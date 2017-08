Poliisi: ”Hyppiiko sinun lapsesi rekan eteen?”

Lounais-Suomen poliisi kertoo saaneensa alkuvuoden mittaan saanut useita valvotanpyyntöjä Naantalin Nesteentieltä, joka on öljynjalostamolle johtava liikenneväylä. Paikan päällä on suoritettu valvontaa, ja sinne on hälytetty poliisin partio monta kertaa, koksa poliisin mukaan tie on suosittu moponuorison temppuilupaikkana.

–Jalostamolla on tällä hetkellä huoltoseisokki, ja raskaan liikenteen määrä väylällä on tämän myötä noussut merkittävästi. Tie on suosittu moponuorison temppuilupaikka. Nyttemmin uutena ilmiönä on noussut esiin myös tiellä makaaminen ja viime hetkellä tiensivuun loikkiminen, poliisi kertoo tiedotteessaan.

Poliisi korostaa, että kymmenien tonnien painoisen yhdistelmäajoneuvon ohjaamoista on rajallinen näkyvyys, eivätkä ne pysähdy heti.

–Parhaassa tapauksessa poliisi tavoittaa mopotemppuilijan tai tiellä makaavan nuoren, kantaa tämän kotiinsa, ja kertaa elämän perusasiaoita tälle ja tämän vanhemmille. Surkeimmassa tapauksessa poliisin ikävänä tehtävänä on viedä nuoren kotiin mahdollisimman murheellinen viesti, tiedotteessa kuvaillaan.

Poliisi muistuttaa, että ongelma ei ole pelkästään poliisin, jalostamon tai rekkakuskien.

–Raisiolaisten ja naantalilaisten vanhempien olisi nyt hyvä ottaa selvää ja tietää jälkikasvunsa vapaa-ajan edesottamuksista. Hyppiiko tai mopoileeko sinun lapsesi rekan eteen?