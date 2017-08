Jukka Tarkka: ”Poliitikkojen mukavuudenhalu estää heitä kuvaamasta äänestäjille Suomen todellista asemaa”

Historian tutkija, valtiotieteiden tohtori Jukka Tarkka sanoo, että Nato-kansanäänestys olisi arvaamaton riski.

–On täysin hallitsematon riski avata edes teoreettisesti se mahdollisuus, että kansanäänestys kaataisi Nato-jäsenyyssopimuksen, jonka ovat valmistelleet demokraattiset valtioelimet parhaan virkamies- ja sotilaallisen asiantuntemuksen perusteella, joka on neuvoteltu valmiiksi Naton kanssa ja jonka eduskunta on hyväksynyt. Sellainen äänestystulos nollaisi Suomen turvallisuuspoliittisen uskottavuuden ja kansainvälisen toimintakyvyn. Mikään vastuuntuntoinen hallitus ei voi antautua sattuman varassa sellaiseen vaaraan, Tarkka kirjoittaa esseessä, joka on julkaistu Suomen Kuvalehdessä, Kanavassa ja Tarkan blogissa. Hän kommentoi asiaa myös Facebook-sivullaan.

Tarkka sanoo, että turvallisuuskeskustelu peittää todellisuutta samanlaisella silopuheella kuin kylmän sodan aikainen ystävyysliturgia.

–Poliitikkojen mukavuudenhalu estää heitä kuvaamasta äänestäjille Suomen todellista asemaa.

Tarkan mukaan ”politiikan päättävä taso on vapaaehtoisesti solminut itselleen hirttosilmukan” lupaamalla kansanäänestyksen Nato-jäsenyydestä. Sitä vaativat hänen mukaansa lähinnä ne, jotka vastustavat Natoon liittymistä, mutta eivät kehtaa sanoa sitä.

–Nato-kansanäänestys kuulostaa niin hienolta, että yksikään uratietoinen poliitikko ei voi vastustaa sitä. Se olisi sillä tavalla erikoinen kansanäänestys, että lopputulos tiedetään ennen äänten laskentaa.

Tarkka huomauttaa, että kansallisen turvallisuuden ylläpitoon tarvitaan poliittisen pelisilmän lisäksi myös kansainvälisen yleistilanteen, Suomen yhteiskunnan syvärakenteen ja Euroopan historian tuntemusta.

–Tämä henkinen pääoma ei kartu toistelemalla vanhoja iskulauseita.Turvallisuuden henkinen pääoma ei myöskään kartu mellastamalla sosiaalisessa mediassa. Siihen tarvitaan opiskelua, oppimista, lukeneisuutta ja kykyä arvioida kriittisesti asioita ja mielipiteitä, hän kommentoi.

Facebookissa Tarkka toteaa, että viime vuosikymmeninä vallalla on ollut ajatustottumus, jossa demokratian tehokkuutta mitataan sillä, miten se pystyy rajoittamaan henkistä liikkuvuutta lisäävän tiedon vaikutusta turvallisuuspolitiikkaan.

–Opiskeltuun tietoon ja politiikan ulkopuolelta kertyneeseen kokemukseen nojautuvia toimijoita pidetään eliittinä ja eliitin halveksunta on populismin valtakunnassa suosittu kansanhuvi. Kotimaisten ja kansainvälisten ilmiöiden arvioijat ja niiden kehityssuuntien ennakoijat ovat menettäneet kykynsä syöttää havaintojaan ja ideoitaan poliittiseen harkintaan. Ei siksi, että tällaisen tiedon tarjonta olisi loppunut vaan siksi, että se torjutaan.