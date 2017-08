Evoluutioteoria nousi taas poliitikkojen puheisiin - Professori: ”Tieteen leimaaminen mielipiteeksi saa loppua”

Åbo Akademin valtiotieteen professori Kimmo Grönlund vastaa suorin sanoin Kansalaispuolueen puheenjohtajalle ja keskustan puoluevaltuuston jäsenelle Sami Kilpeläiselle, jonka mukaan evoluutioteorian opetus kouluissa ei voida hyväksyä, jos kristillinen kasvatus ei saa näkyä kouluissa.

–Evoluutio = ”uusliberaalinen maailmankuva ja punaviherhöttö”? Tieteen leimaaminen ”mielipiteeksi” saa loppua, Grönlund twiittasi sunnuntaina.

Kilpeläinen kysyy Puheenvuoron blogissaan, miksi päiväkodeista ja kouluista karsitaan kristilliset perinteet ja nostaa samalla esiin myös evoluutioteorian.

–Onko käymässä niin, että tämä uusliberaalinen maailmankuva ja punaviherhöttö vie meiltä tärkeimmät - henkiset ja hengelliset arvot, hän kommentoi.

–Tämän päivän kouluilla ja päiväkodeilla on tärkeä tehtävä ja niiden opetuksessa pitää näkyä kristillinen etiikka ja kasvatus. Jos kristillinen kasvatus ei ole mukana koulussa, emme voi hyväksyä nykyistä biologiankaan opetusta evoluutioteorioineen kouluihimme, hän jatkoi.

Kilpeläiselle vastaa myös keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä, joka tyrmää vaatimuksen evoluutioteorian opetuksen kieltämisestä. Hän on aikaisemmin arvostellut myös perussuomalaisten varapuheenjohtajaa Laura Huhtasaarta evoluution kiistämisestä.

–Kilpeläisen ja Huhtasaaren puheet ovat vastuuttomia ja kuin suoraan pimeältä keskiajalta. Kansalaispuolue ja perussuomalaiset yrittävät kalastella ääniä tukeutuen suoraan Donald Trumpin pelikirjaan. On huolestuttavaa, että tällaiset pseudotieteelliset näkemykset leviävät yhteiskunnassamme. Evoluutio on absoluuttinen, todistettu fakta. Kreationismi puolestaan on arvotonta humpuukia, Kärnä sanoo tiedotteessaan.

Kärnä korostaa, että Suomessa on uskonnonvapaus, mutta uskontoa ei saa sekoittaa koulun tiedeaineiden kasvatustehtävään.

–Arvostan jokaisen henkilökohtaista vakaumusta, mutta uskontoa ei tule sekoittaa biologian opetukseen millään tavalla. Kilpeläisen ja Huhtasaaren tie on sama tie, jota heidänkin halveksumansa äärijärjestöt, kuten ISIS, kulkevat. On pöyristyttävää, että tällaisia esitetään vakavalla naamalla.

