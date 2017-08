16-vuotias poika kiristi nuoremmilta paljastuskuvia – epäillään törkeistä lapsen hyväksikäytöistä

Viisi nuorta on joutunut seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi sosiaalisen median kautta. Epäilty esiintyi teini-ikäisenä tyttönä. Poliisi sai ilmoituksen seksuaalisesta hyväksikäytöstä yhdeltä uhrin isältä tammikuussa.

Itäisellä Uudellamaalla asuvia uhreja on tällä hetkellä poliisin tiedossa viisi. Uhrit ovat 13–14-vuotiaita. Hyväksikäyttö tapahtui sosiaalisen median sovellusten välityksellä.

Epäilty houkutteli tyttöjä lähettämään itsestään paljastavia kuvia esiintyen teini-ikäisenä tyttönä. Aluksi epäilty kyseli vain hieman paljastavia kuvia, mutta kovensi vaatimuksiaan pyytäen aina vain paljastavampaa materiaalia. Lopulta uhreja oli kiristetty siten, että nyt tekoja tutkitaan törkeänä lapsen seksuaalisena hyväksikäyttönä.

Poliisin mukaan kiristämisen kierre olisi luultavasti jatkunut vielä pitkään, ellei ilmoittaja olisi sattumalta löytänyt kuvamateriaalia lapsensa puhelimesta.

–Nyt tiedossa oleva rikoksista epäilty on 16-vuotias poika Varsinais-Suomesta. Hänet on kuulusteltu viime viikolla. Epäillyn mukaan hän ei tuntenut uhreja ja uhrit ovat valikoituneet sattumanvaraisesti. Epäillyn jäljille päästiin poliisin tutkimusten ja ip-osoitteiden avulla. Mahdollisten lisäuhrien selvitystyö on edelleen käynnissä, poliisi toteaa tiedotteessaan.

Poliisilta ohje somen käyttöön

Poliisi kehottaa lapsia ja aikuisia varovaisuuteen sosiaalisen median käytössä. Hyvä nyrkkisääntö on poliisin mukaan se, että hyväksyy kavereikseen vain tuntemiaan henkilöitä tai henkilöitä, joiden henkilöllisyyden pystyy varmistamaan. Arkaluontoista materiaalia ei pidä lähettää etenkään tuntemattomille.

–Kuvien leviämistä ei voi estää, eikä niitä saa verkosta tai somesta pois. Sosiaalisessa mediassa kukaan ei välttämättä ole se, joksi itseään väittää. Someprofiili voi olla hyvinkin uskottava, henkilön nimellä tai oikealla kuvalla varustettu ja silti olla valeprofiili.

–Nuoresta kuvilla kiristetyksi tuleminen voi olla hyvinkin ahdistava kokemus. Poliisin neuvo on, että jos kuitenkin olet joutunut rikoksen kohteeksi, älä poista kuvia tai mitään viestejä, ne ovat erittäin merkittävä apu tutkinnassa. Mikäli olet joutunut kiristyksen tai minkäänlaisen seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi sosiaalisessa mediassa, netissä tai missä vain – kerro siitä aikuiselle ja ota yhteys viipymättä poliisiin.