Sininen tulevaisuus haluaa 40 000 euron kampanjakaton – Leikkaisi suuryritysten verotukia

Uusi vaihtoehto -eduskuntaryhmältä puuttuu vielä puolet kannattajakorteista uuden puolueen Sinisen tulevaisuuden perustamiseksi. Puolueen perustamiseen tarvitaan yhteensä 5000 kannattajakorttia.

Sininen tulevaisuus kertoo Twitterissä, että kannattajakorttien keräämisessä ollaan noin puolessavälissä, mutta vakuuttaa, että piirijärjestöjen ja valtuustoryhmien perustaminen on jo pitkällä. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo kuitenkin myönsi viime viikolla Uudelle Suomelle, että tahtia on kiristettävä, jotta kortit saadaan kasaan tavoiteajassa eli syyskuun loppuun mennessä. Heinäkuun lopulla kannattajakortteja oli Elon mukaan koottu noin 2 000.

Ryhmä on tänään ja huomenna koolla kesäkokouksessa. Elo esitti, että eduskuntaryhmän nimeksi tulee Sininen eduskuntaryhmä.

Vaalibudjeteille kampanjakatot, mutta mihin hintaan?

Ryhmä vaatii vaalibudjetteihin kampanjakattoa, josta Elo on tehnyt lakialoitteen jo viime vuonna. Aloitteen allekirjoitti 33 kansanedustajaa, joista suurin osa on silloisia perussuomalaisia, mutta mukana on edustajia myös muista eduskuntapuolueista lukuun ottamatta kokoomusta ja RKP:ta.

–Nyt olisi oikea aika säätää kampanjakatosta. Raha on saanut vaaleissa sellaisen vallan, että se on jo uhka demokratialle. Sanoman on oltava tärkein ja jokaisella mahdollisuus osallistua. Esitin viime keväänä mallin, jonka pohjalta asiassa voitaisiin edetä. Myös maakuntavaaleihin kannattaisi kampanjakatto jo asettaa, Elo sanoo tiedotteessa.

Lakialoite lähetettiin lokakuussa perustuslakivaliokuntaan. Sen mukaan vaalirahoituksen yläraja olisi kuntavaaleissa 7 500 euroa, maakuntavaaleissa 15 000 euroa, eduskuntavaaleissa 30 000 euroa ja europarlamenttivaaleissa 60 000 euroa. Tänään Elo kuitenkin puhui Ylelle eri luvuista ja ehdotti kuntavaaleihin 15 000 euron, maakuntavaaleihin 30 000 euron, eduskuntavaaleihin 40 000 euron ja europarlamenttivaaleihin 80 000 euron kattoa.

Elo itse kertoi viime eduskuntavaaleissa noin 37 000 euron vaalikampanjasta. Myös muut Uuden vaihtoehdon kansanedustajat jäivät vaalikampanjoineen alle 40 000 euron.

Yritystukia pitää leikata

Lisäksi ryhmä kertoi tukevansa työministeri Jari Lindströmin (uv.) avausta yritystukien leikkaamisesta. Ryhmän mukaan yritystuista säästetyt varat tulisi kohdentaa pienten ja keskisuurten yritysten hyväksi huolimatta siitä, toteutetaanko karsinta parlamentaarisesti tai jo nyt syksyn budjettiriihessä.

–Osa suuryritysten verotuista säästetystä summasta voitaisiin käyttää esimerkiksi arvonlisäverollisen yritystoiminnan alarajan nostoon. Tämä hyödyttäisi erityisesti pienyrittäjiä ja madaltaisi kynnystä yritystoiminnan aloittamiseen ja itsensä työllistämiseen, Sininen tulevaisuus -yhdistyksen puheenjohtaja Sampo Terho sanoo tiedotteessa.

Oman ehdotuksensa veromuutoksista teki myös talousvaliokunnan puheenjohtaja Kaj Turunen (uv.).

Eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Tiina Elovaara puolestaan muistuttaa tekemästään koulukiusaamisen vastaisesta lakialoitteesta.

– Lakialoitteeni, jossa muutos nykytilanteeseen on linjaus mahdollisuudesta siirtää kiusaaja toiseen kouluun, on eduskunnassa käsittelyssä nyt syksyllä. Sen on allekirjoittanut yli 100 kansanedustajaa. Nyt on aika näyttää, että olemme tämän aiheen tiimoilta valmiita muuhunkin kuin pelkkiin juhlapuheisiin, Elovaara sanoo tiedotteessa.

–Voisi olla myös syytä miettiä lainsäädännön selkeyttämistä koulukiusaamiseen puuttumiseen velvoittamisesta. Nykyisellään puuttumisvelvoite on määritelty epäselvästi. On hyvin huolestuttavaa, että meillä on tapauksia, joissa kiusaaminen tiedetään, mutta sitä ei saada loppumaan. Resurssit riittävään valvontaan ja esimerkiksi koulukuraattorien määrään on peruskouluissa turvattava.