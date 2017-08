”Enemmän kilpikonnan kuin jäniksen vauhti tänään” – Junalakko sysää HSL:n 200 000 matkustajaa raiteilta muualle

Junat seisovat tänään koko maassa veturinkuljettajien lakon takia, mutta pahoilta ruuhkilta on toistaiseksi Helsingissä vältytty, kerrotaan poliisista.

Helsingin poliisin yleisjohtaja, komisario Teemu Lappalainen kertoo Uudelle Suomelle, että tietoon ei tullut yhtään onnettomuutta.

–Jonkin verran normaalia enemmän on ajoneuvoliikennettä tien päällä, mutta ei mitään mahdotonta missään kohtaa, Lappalainen kertoo.

–Jotkut väylät nyt ruuhkautuvat vähän tavanomaista enemmän.

Lue, millainen lakkoiltapäivä on tulossa: Lakkoaamu sujui rauhallisesti – poliisilta toive iltapäivän työmatkalaisille

HSL varoitti jo maanantaina, että Helsingin seudun liikenteessä tavallisesti junilla liikkuvat noin 200 000 päivittäistä matkustajaa tupsahtavat nyt muihin liikennevälineisiin ja vaihtoehtoisille väylille. Lappalaisen tieliikennekeskuksesta saaman tiedon mukaan Sturenkatu on tällä hetkellä pahiten tökkivä kohta Helsingissä.

–Puolisen tuntia etuajassa on aamuruuhka normaaliin arkipäivään verrattuna.

Millaiset odotukset viranomaisilla on lakkopäivästä?

–Ruuhka-aikoina aamulla ja iltapäivällä siellä täällä tien päällä matkanteko saattaa vähän normaalia kauemmin kestää, mutta ilmeisen hyvin ihmiset ovat osanneet siihen varautua, kun tämä hyvissä ajoin on ollut tiedossa.

–Maltti on valttia liikenteessä tänään, ja se on sitä tietysti aina, että varmasti matkanteko on enemmän lähempänä kilpikonnan kuin jäniksen vauhtia tänä päivänä.

Lappalainen huomauttaa että pienestä myöhästymisestä selviää todennäköisesti pienellä pahoittelulla, kun taas onnettomuuksien selvittäminen on huomattavasti työläämpää ja ikävämpää.

Lue viranomaisten neuvot siitä, miten lakkopäivään kannattaa varautua:

Junaliikenne pysähtymässä: Tässä viranomaisten ohjeet tiistain liikenteeseen