Huomio Suomen jopa 10mrd.€:n hävittäjähankkeesta – ”Kysymys määrästä on olennainen”

SDP:n presidenttiehdokkaaksi pyrkivä kansanedustaja Sirpa Paatero ottaa Puheenvuoron blogissaan kantaa Suomen valmistelemiin hävittäjähankintoihin. Kun Hornetien korvaajahanke etenee tarjouspyyntöjen lähettämiseen ensi keväällä, hämmästelee Paatero, kuinka keskustelua hävittäjien määrästä ei ole käyty juuri lainkaan.

Sen sijaan koneen malli – tai ”merkki” kuten Paatero ilmaisee – sekä valmistusmaa ovat herättäneet laajempaa keskustelua osin turvallisuuspoliittisten kytkösten vuoksi.

–Vähemmälle keskustelulle on yhä jäänyt kysymys hankittavien koneiden määrästä. Mietintöön on kirjattu tavoitteeksi nykyisen suorituskyvyn ylläpito, joka ei automaattisesti tarkoita samaa määrää hävittäjiä kuin tällä hetkellä, Paatero huomauttaa.

Nykyisin käytössä olevia Hornet-hävittäjiä ilmavoimilla on käytössä tällä hetkellä 56 sekä lisäksi 7 kaksipaikkaista koulutuskonetta.

–Suorituskykyyn vaikuttavat aiempaa paremmat koneet ja niihin liitettävät laitteistot sekä osaltaan muut tekniset mahdollisuudet, esimerkiksi ilmatorjunnan ja miehittämättömien koneiden käytöstä, hän jatkaa.

Itsekin eduskunnan puolustusvaliokunnassa istuva Paatero korostaa, että hankittavien koneiden määrällä on huomattava vaikutus koko hankinnan kokonaishintaan. Hankinnan rahalliseksi arvoksi on arvioitu 7–10 miljardia euroa. Paatero vaatii, että valtion budjetista vastaavan eduskunnan on saatava riittävästi tietoa hankinnasta ja kokoluokasta.

–Kysymys suorituskyvyn turvaamisesta ja koneiden määrästä on siis olennainen, ja josta hankintamaan ja merkin lisäksi toivoisi käytävän keskustelua, toteaa Paatero.

Ensi keväällä tarjouspyyntö lähetetään neljään maahan Isoon-Britanniaan BAE Systemsille (Eurofighter Typhoon), Ranskaan Dassault Aviationille (Rafale), Ruotsiin Saabille (JAS Gripen E) ja Yhdysvaltoihin Boeingille (F/A-18 Super Hornet) sekä Lockheed Martinille (F-35).