Pakotetaanko koulukiusaaja vaihtamaan koulua? Lakialoite käsittelyyn – ”Hyvin huolestuttavaa”

Sinisen eduskuntaryhmän Tiina Elovaaran lakialoite koulukiusaamisen vähentämiseksi käsitellään eduskunnassa syksyllä. Aloitteen on allekirjoittanut 101 kansanedustajaa ja sitä on käsitelty sivistysvaliokunnassa.

Lakialoitteella pyritään helpottamaan koulukiusaajan siirtämistä toiseen kouluun. Ajatuksena on, että koulukiusaaja olisi ensisijainen koulunvaihtaja, kun nykyään se lähes poikkeuksetta on kiusattu. Vaihtamisesta päättäisi monijäseninen toimielin, joka kuulisi asiassa myös kiusaajaa ja tämän vanhempia.

Sivistysvaliokunta on kuullut asiantuntijoita aloitteen johdosta. Elovaaran mukaan aloite tulee käsittelyyn syksyllä.

–Kouluilla pitää olla selkeä velvoite puuttua koulukiusaamiseen. Lainsäädäntöä on selkeytettävä. On hyvin huolestuttavaa, että meillä on tapauksia, joissa kiusaamisesta tiedetään, mutta sitä ei saada loppumaan. Tämä pitäisi sanktioida puuttumisvelvoitteella, Elovaara sanoo tiedotteessa.

Sininen eduskuntaryhmä haluaa kiinnittää huomiota koulukiusaamisen vakavuuteen ja vaatii toimenpiteitä sen vähentämiseksi. Vaasan yliopiston vuonna 2013 tehdyn tutkimuksen mukaan alle viidesosa tiedossa olleista kiusaamistapauksista saatiin loppumaan.

–Laissa ei ole säädetty tarkkoja toimia, joita kouluilta vaaditaan turvallisuuden takaamiseksi. Resurssit riittävään valvontaan, jälkiseurantaan ja esimerkiksi koulukuraattorien määrään on myös turvattava, Elovaara sanoo.

–Perusopetusasioissa oikeusjärjestelmä on liian hankala. Huoltajat eivät tiedä, mitkä asiat kuuluvat aluehallintovirastolle, mitkä taas tuomioistuimen toimivaltaan.

