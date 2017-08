Tätä PAM ei kertonut – S-ryhmä paljastaa, miksi esimiesten TES irtisanottiin

S-ryhmästä tyrmätään Palvelualojen ammattiliton (PAM) esittämä kritiikki esimiesten työehtosopimuksen irtisanomisesta. S-ryhmän mukaan sopimus irtisanottiin, jotta erityisasemassa olleet esimiehet saadaan siirrettyä samalle viivalle kaupan alan muiden esimiesten ja työntekijöiden kanssa.

S-ryhmällä on ollut esimiehilleen oma työehtosopimus, kun kaikki muut kaupan alan yritykset Alkoa lukuun ottamatta noudattavat jo vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimusta. S-ryhmän alueosuuskaupat siirtyvät Kaupan liiton ja PAMin väliseen vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimukseen ensi vuoden helmikuu alusta.

SOK:n työmarkkinajohtaja Nina Meincken mukaan noin 1300:ta esimiestä koskevalla muutoksella ei haeta säästöjä. Meincken mukaan muutos voi tarkoittaa työaikojen laajentumista niille esimiehille, jotka eivät ole ennen tehneet lainkaan ilta- ja viikonloppuvuoroja. S-ryhmän mielestä on tasa-arvoista ja reilua, että kauppojen aukioloaikojen vapautuminen vaikuttaa kaikkien henkilöstöryhmien työaikoihin tasapuolisesti.

–Meidän TES:ssä on ollut sellaisia rajoitteita, kuten että esimiesten ei tarvitse tehdä iltaa eikä viikonloppua ja kun kaupat ovat 24 h auki ja kaikki muutkin kaupan työntekijät tekevät kaikkina vuorokaudenaikoina, se on tietenkin ollut yksi sellainen asia, joka siinä on hiertänyt, Meincke sanoo Uudelle Suomelle.

–Nähdään, että se ei enää tässä muuttuvassa maailmassa toimi ja siitä on tietenkin tullut työntekijäpuoleltakin aika paljon palautetta, Meincke sanoo viitaten siihen, että työntekijöiden keskuudessa on ihmetelty, miksi työaikojen laajentuminen ei ole koskenut kaikkia.

Valtaosalle S-ryhmän kaupan esimiehistä uusi työehtosopimus ei tuo merkittäviä muutoksia S-ryhmän mukaan. Tähän saakka esimiehet ovat voineet päättää itse työaikansa, mutta valtaosa työskentelee silti jo nyt eri vuoroissa. Uuteen työehtosopimukseen siirtyminen ei vaikuta myöskään päälliköiden palkkoihin ja esimerkiksi työmarkkinaliittojen sopimat yleiskorotukset toteutetaan entiseen tapaan.

S-ryhmän alueosuuskaupat haluavat, että jatkossa Kaupan liitto neuvottelee yksin myös S-ryhmän kaupan alan esimiesten työehtosopimuksen. Meincke kertoo, että tähän saakka sopimuksen on neuvotellut S-ryhmän työnantajayhdistys (SOKTA ry). Sille ei enää nähdä tarvetta, kun alalla on olemassa yleissitova työehtosopimus, johon voidaan siirtyä. Yhdistys aiotaan siis lopettaa.