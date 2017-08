IL: 3 vuoden pankkivirka Lontoossa on Timo Soinin peukalon alla – päätös voi tulla pian

Hallituspuolueet ovat sopineet Timo Soinin (st.) päätettäväksi Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD) johtokunnan paikan Lontoossa, kertoo Iltalehti . Virka on kolmivuotinen ja nykyisen johtajan Johannes Koskisen (sd.) virka on päättymässä ensi vuoden syyskuussa. Koskinen on tuolloin 63-vuotias.