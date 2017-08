Jopa 10 000 €:n maksu ilmoittamattomasta ulkomaisesta työntekijästä – avi voi nyt itse rankaista työnantajia

Suomeen töihin saapuvista ulkomaisista työntekijöistä on tehtävä syyskuun alusta alkaen ennakkoilmoitus työsuojeluviranomaiselle laiminlyöntimaksun uhalla. Taustalla on lainmuutos, jolla tehostetaan ulkomaalaisvalvontaa ja harmaan talouden torjuntaa.

Lähettävän yrityksen on tehtävä ilmoitus ennen työnteon aloittamista. Ilmoitus tehdään sähköisellä lomakkeella netissä.

Ylitarkastaja Anu Ikonen Lounais-Suomen aluehallintovirastosta (avi) työsuojelun vastuualueelta kertoo, että ilmoitusten kautta saatavien tietojen perusteella valvontaa pystytään kohdentamaan aikaisempaa tehokkaammin, reaaliaikaisesti.

– Tällä hetkellä tilanne on ollut se, että varsinkin rakennustyömaiden osalta olemme saaneet tietoja jälkikäteen. Jos siellä on käynyt ympäristötarkastaja, saamme tietoa alihankkijoista ja aina tähän mennessä olemme tehneet tarkastuksia pikkuisen jälkijunassa, Ikonen kertoo Uudelle Suomelle.

– Jos havaitsemme laiminlyöntejä ja muita, että pitäisi mahdollisesti harkita esimerkiksi työsyrjintätapauksia, niin sitten näitä yrityksiä ei enää tavoiteta, ja se rikospolku on jäänyt käymättä, Ikonen kertoo ja lisää, että asioiden eteenpäin vieminen on usein tyssännyt siihen, ettei avilla ole tarvittavia tietoja.

Laiminlyöntimaksua 1000–10 000 €

Aiemmin sanktio on ollut rikosoikeudellinen, mikä on hidastanut prosessia ja haudannut asioita viranomaisketjuun. Ikonen huomauttaa, että poliisilla on vakavampia tapauksia hoidettavanaan. Nyt sanktiot muuttuvat hallinnollisiksi ja avi saa oikeuden sanktioida itse.

Jos ennakkoilmoitusta ei tee tai sen tekee puutteellisesti, avi voi määrätä lähettävälle yritykselle laiminlyöntimaksun, jonka suuruus on 1000–10 000 euroa. Summan harkitsee ja sen koosta päättää avi, käytännöt muotoutuvat vähitellen. Ikosen mukaan haarukan yläpäässä ollaan, jos ilmoitus on laiminlyöty kokonaan.

– Ennakkoilmoitus vaikuttaa siihen, mihin kohdennamme tarkastuksia. Jos sitten mahdollisesti halutaan antaa vähän harhaanjohtava kuva työnteosta Suomessa, silloin voidaan puutteellisesta ilmoituksesta se (maksu) määrätä.

Lisäksi samalla saadaan suuntaa-antavia tilastotietoja Suomeen lähetettyjen työntekijöiden määrästä ja lähettävien yritysten määrästä. Ikosen mukaan suurin osa tarkastuksista kohdentuu rakennustyömaille, joita on paljon etenkin Lounais- ja Etelä-Suomessa.

– On puhuttu siitä, että se [ulkomaisen työvoiman käyttö] olisi vähentynyt, mutta ei se ainakaan meidän näkemyksen mukaan ole vähentymään päin.

Uusi ilmiö iski työpuutteisiin

Ikonen kertoo, että ulkomaisen työvoiman käytön vahvistuessa myös laiminlyöntejä tulee ilmi tasaiseen tahtiin. Ikosen mukaan vallalla on uusi ilmiö ja selkeä tendenssi: työaika- ja ylityökorvauksiin liittyvät tapaukset ovat lisääntyneet, kun taas puhdas alipalkkaus on vähentynyt valvonnan myötä. Tyyppitapaus on nykyään tilanne, jossa ylityö- tai sunnuntaikorvauksia ei makseta.

– Hyötyä haetaan maksamattomista ylitöistä ja siitä, että työaikaa ei tosiasiassa tasata. Maksetaan yksinkertaista tuntipalkkaa ja tehdään pitkää päivää, Ikonen selventää ja lisää, että vuosilomia ja vapaapäiviä voi jäädä saamatta.

Ikosen mukaan mitään kansallisuutta ei riistetä erityisesti, vaan laiminlyöntejä esiintyy laidasta laitaan. Tosin rakennusalalle tulee paljon virolaisia työntekijöitä.

Ikonen uskoo, että ennakkoilmoituskäytäntö omaksutaan alalle ilman suurempia ongelmia. Hän huomauttaa, että tapa on tuttu, sillä se on jo käytössä muualla EU:ssa. Moni on Ikosen mukaan jo kysellyt, onko ilmoitus käytössä Suomessa ja mihin sellaisen voi tehdä.

