S-ryhmässä kiehuu: ”Osa työntekijöistä tippuu TESsin ulkopuolelle – tämä ei ole ilmoitusasia”

Kaupanalan esimiesliitto KEY ry ei hyväksy S-ryhmän esimiesten työehtosopimuksen siirtämistä historiaan. Esimiesliitto vaatii S-ryhmää sopimuksen yksipuolisen irtisanomisen sijaan tulemaan neuvottelupöytään ja ”käsittelemään asiaa järkevästi”.

Myös palvelualojen ammattiliitto PAM tuomitsi S-ryhmän päätöksen irtisanoa sopimus yksipuolisella päätöksellä. S-ryhmä vastasi kritiikkiin perustelemalla, että vanha työehtosopimus irtisanottiin, koska se asetti osan esimiehistä erityisasemaan, jossa heidän ei ole tarvinnut tehdä ilta- eikä viikonloppuvuoroja. Tämän katsotaan S-ryhmässä sopivan huonosti nykyisiin vapautuneisiin aukioloaikoihin.

S-ryhmän kaupan esimiehistä noin 80 prosenttia eli vajaat 1000 henkeä on KEY:n jäseniä, liitto kertoo. Esimiesliitto ei katso hyvällä S-ryhmän päätöstä.

– Neuvottelut työehtosopimuksesta katkaistaan ennen kuin niitä on aloitettu. Vuosikymmenten yhteistyö aiotaan lakkauttaa ilmoitusasiana. Osa väestä ollaan siirtämässä työehtosopimustoiminnan ulkopuolelle. Edustusjärjestelmät on kyseenalaistettu. Kaikki on suunniteltu selän takana ja asiasta kerrotaan samalla kun tiedotustilaisuuksia jäsenkunnalle jo pidetään, KEY:n toiminnanjohtaja Mika Valkonen ryöpyttää tiedotteessa.

Valkonen tarkentaa sanomaansa Uudelle Suomelle todeten, että ABC-liikenneasemamyymälöiden esimiestyöntekijät tippuvat siirtymävaiheessa kaikkien työehtosopimusten ulkopuolelle, koska tilalle tuleva PAMin vähittäiskaupan työehtosopimuksen soveltamisala ei kata heitä. Hän huomauttaa, että heitä on Suomessa toistasataa.

– Se on työnantajapuoleltakin myönnetty, että tällainen tietty rajoitettu ryhmä siellä sitten siirtyisi ulkopuolelle. Nämä ovat periaatteellisesti hyvin suuria asioita, kun kaupan sopimukset lähtevät siitä, että kaikilla alan työntekijöillä jokin turva täytyy olla, Valkonen sanoo.

Hänen mukaansa asia ei tunnu juuri vaivanneen työnantajaa. Valkosen mukaan siirtyminen toisen työehtosopimuksen piiriin ei muutenkaan ole vain ”ilmoitusasia”. Hänen mukaansa esimiesten parissa koetaan hämmennystä ja taloudellista epävarmuutta.

S-ryhmä on kertonut, että muutoksella ei tavoitella säästöjä. Valkosen KEY kuitenkin pelkää, että palkat tulevat muuttumaan – ainakin niin sanotut pakkosiirrot toisiin tehtäviin voivat näin tehdä, KEY uskoo. Valkosen mukaan vähittäiskaupan työehtosopimuksissa ei ole kirjauksia palkkarakenteista, vaan ”sieltä tulee vain yleiskorotukset”.

”En edes tiedä, mistä löytyvät ne S-ryhmän esimiehet, jotka eivät tekisi työtä myös epäsäännöllisenä työaikana vähintään kotona ja lomillaan”

– Kun selitetään, ettei työehtosopimuksen korvaamisella toiseen ole vaikutuksia palkkaukseen, uskon tällä hetkellä enemmän joulupukkiin, hän sanoo tiedotteessa.

– S-ryhmä ikään kuin halpuuttaa henkilökuntaansa ja se on synnyttänyt tiettyjä kokemisia kentällä, hän jatkaa Uudelle Suomelle.

KEY tiedotteen mukaan ”S-ryhmän työehtosopimuksen lakatessa päättyisi päällikön rajoitettu oikeus päättää itse työajoistaan”. S-ryhmä kokee tämän esimiesten työaikasuojan ongelmaksi nykyisessä toimintaympäristössä, mutta KEY:n mielestä kyseessä on nimenomaan moderni TES-ratkaisu.

– Työaika-autonomia on voinut tapahtua vain palvelutilanteen salliessa ja tällä tavalla tässä on kyllä huomioitu se, että siellä ei ole koskaan voitu elää pellossa, hän sanoo ja lisää, että myös S-ryhmän tulos todistaa, ettei TES ole ollut tuloksenteon este.

– En edes tiedä, mistä löytyvät ne S-ryhmän esimiehet, jotka eivät tekisi työtä myös epäsäännöllisenä työaikana vähintään kotona ja lomillaan.

KEY:n mielestä S-ryhmä viestittää, että se ei ole kiinnostunut avainhenkilöstönsä jaksamisesta ja toisaalta, että se ei luota avainhenkilöihinsä. Valkonen korostaa, että S-ryhmässä esimiehet tekevät ”myös sen yrittäjän työn siellä”, koska kauppiasta ei ole, kuten joissain kilpailevissa kaupparyhmissä.

– Silloin myös tälle jaksamiselle on ollut erityinen tilaus.

Valkosen mukaan työnantaja on näyttänyt ”keltaista valoa” tapaamiselle esimiesliiton kanssa, mutta varsinaisista neuvotteluista ei ole sovittu.

KEY:ssä on noin 8000 jäsentä. Irtisanotun S-ryhmän kaupan esimiessopimuksen ovat neuvotelleet PAM ja KEY työnantajan kanssa. S-ryhmällä on tähän asti ollut esimiehilleen oma työehtosopimus, kun pääosa kaupan alan yrityksistä on noudattanut vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimusta.

