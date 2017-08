S-ryhmä vastaa esimiesliitolle: Vajaat 20 työntekijää jää ulos – ”Se tie on käyty”

Vajaat 20 ABC-työntekijää on jäämässä kaikkien työehtosopimusten ulkopuolelle sopimusirtisanomisen seurauksena. S-ryhmä irtisanoo esimiestensä oman työehtosopimuksen, minkä Kaupanalan esimiesliitto KEY ry tuomitsi aiemmin.

S-ryhmä on ilmoittanut siirtyvänsä vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimukseen, jota kaikki alan muut toimijat jo käyttävät lukuun ottamatta Alkoa.

Lue päätöksestä tarkemmin: Tätä PAM ei kertonut – S-ryhmä paljastaa, miksi esimiesten TES irtisanottiin

ABC-liikenneasemamyymälöiden esimiestyöntekijöitä tippuu siirtymävaiheessa kaikkien työehtosopimusten ulkopuolelle, koska tilalle tulevan sopimuksen soveltamisala ei kata heitä. KEY:n toiminnanjohtaja Mika Valkonen huomautti aiemmin Uudelle Suomelle, että kyseessä on periaatteellisesti hyvin suuri asia, koska kaupan sopimukset lähtevät siitä, että kaikilla alan työntekijöillä täytyy olla turva.

S-ryhmän mukaan uutta työehtosopimusta ei voida soveltaa kuuden alueosuuskaupan ABC-esimiehiin, koska kyseisillä ABC-asemilla noudatetaan matkailu- ja ravintoala-alan työehtosopimusta.

–KEY on taas itse ollut aikanaan sopimassa siitä, että nämä päälliköt ovat matkailu- ja ravintoalan alan esimiesten työehtosopimuksen ulkopuolella. Tästä syystä he jäävät nyt työehtosopimuksen ulkopuolelle. Tästä huolimatta heihin tullaan kuitenkin soveltamaan samoja työehtoja kuin muihinkin työntekijöihin, vakuuttaa S-ryhmän työmarkkinajohtaja Nina Meincke Uudelle Suomelle lähettämässään sähköpostissa.

Meincke tarkentaa puhelimessa, että kysymys on juridinen ja myös S-ryhmälle hankala, koska nyt on mietittävä, miten ulkopuolelle jäävät saadaan juridisesti jonkun työehtosopimuksen sisään. Meincken mukaan toistaiseksi ei ole muuta vaihtoehtoa kuin katsoa heidät ylemmiksi toimihenkilöiksi, mitä Valkonen aiemmin Uudelle Suomelle kritisoi lain näkökulmasta kyseenalaiseksi.

KEY ei hyväksy S-ryhmän esimiessopimuksen siirtämistä historiaan ja vaatii S-ryhmää TES-neuvottelupöytään. Meincke kuitenkin tyrmää vaatimuksen täysin.

–Se tie on käyty, että meillä on oma työehtosopimus. Kyllä me tulemme menemään siihen työehtosopimukseen, missä kaupan alan muutkin yritykset toimivat.

KEY kritisoi kovin sanoin tapaa, jolla S-ryhmä toteutti irtisanomisen pelkällä ilmoituksella. Samaa on suominut Palvelualojen ammattiliitto PAM. Toiminnanjohtaja Valkosen mukaan siirtymineen toiseen työehtosopimukseen ei ole mikään ilmoitusasia, vaan siitä olisi pitänyt reilusti neuvotella.

Meincke ei niele kritiikkiä ja huomauttaa, että tapa tuskin on koskaan oikea. Hän huomauttaa, että hiertäneistä kysymyksistä on väännetty vuosikaudet, eikä usko, että irtisanomispäätös lopulta tuli yllätyksenä.

–Jos olisimme tehneet sen teatterin, että neuvotellaan ja todetaan, että eivät nämä ehdot vastaakaan sitä, mitä me haluamme, emmekä tee TESsiä, sekin olisi ollut epäreilua.

Meincken mukaan muuta yhteistyötä KEY:n kanssa jatketaan, mutta TES-pöytään ei enää palata.

Aiheesta lisää: S-ryhmässä kiehuu: ”Osa työntekijöistä tippuu TESsin ulkopuolelle – tämä ei ole ilmoitusasia”