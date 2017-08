Niinistö tapaa Trumpin – ”Äärettömän tärkeää, Venäjällä ehkä vaikutusta”

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö tapaa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Washingtonissa tiistaina 29. elokuuta. Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola arvioi ISTV:n lähetyksessä, että tapaaminen on äärettömän tärkeä Suomelle.

Ilmoitusta Niinistön ja Trumpin tapaamisesta on ehditty odottaa jo pitkään. Aaltola huomauttaa, että nyt Suomen ulkopoliittinen johto pääsee nyt kärryille isoista kysymysmerkeistä eli siitä, mitä Washingtonissa tapahtuu arvaamattoman presidentin johdolla.

–Suomelle on äärettömän tärkeää, että meillä on toimivat suhteet Yhdysvaltoihin, Aaltola sanoi lähetyksessä.

–Erinomainen uutinen.

Presidenttien ensimmäinen tapaaminen järjestetään Yhdysvaltain presidentin virka-asunnolla Valkoisessa talossa. Kyseessä on työvierailu, ei virallinen valtiovierailu. Sen tarkemmasta ohjelmasta ja puheenaiheista kerrotaan presidentin kanslian mukaan lähempänä vierailua.

Aaltola arvelee, että Yhdysvaltoja kiinnostaa arktinen alue, Itämeri, Venäjä ja Suomen puolustusyhteistyökuvioista. Listalla tulevat hänen mukaansa olemaan kahdenvälinen yhteistyö. Suomi on aloittanut arktisen alueen puheenjohtajamaana. Aaltola uskoo, että myös Suomen Venäjä-tietous on merkittävä tekijä Yhdysvalloille, mikä on voinut vaikuttaa tapaamisen ajankohtaan.

– Niinistö on juuri tavannut Putinin ja osaa ehkä kertoa, mitä Putinin mielessä liikkuu, Aaltola sanoi.

Aaltola huomauttaa, että Niinistö on tavannut vastikään myös Kiinan presidentin.