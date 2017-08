Takuueläkkeeseen +50€/kk? – Ekonomisti: Nostaisi 5000 eläkeläistä köyhyydestä, maksaisi 51 milj.€

Takuueläkkeen nostaminen 50 eurolla kuukaudessa olisi tehokkain tapa vähentää eläkeläisköyhyyttä, toteaa Työeläkevakuuttajat ry:n ekonomisti Mauri Kotamäki järjestön blogissa . Hänen laskelmiensa mukaan vanhusköyhyys vähenisi 2 600 suomalaisella ja köyhyys kaikkiaan 5 000 ihmisellä.

Heinäkuussa kansanedustaja, keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkosen tekemän ehdotus maksaisi noin 67,4 miljoonaa euroa kasvaneina eläkemenoina. Kokonaisvaikutus olisi kuitenkin noin 16 miljoonaa euroa pienempi, sillä Kotamäen mukaan suomalaiselle yhteiskunnalle olisi noin 51 miljoonaa euroa. Syynä on se, että verottomia etuuksia maksettaisiin noin 14 miljoonaa euroa vähemmän ja verokertymä kasvaisi noin 2 miljoonalla eurolla.

–Uudistuksesta hyötyisivät erityisesti yli 60-vuotiaat naiset. Yli 40 prosenttia eli luokkaa 29 miljoonaa euroa kohdistuu tähän väestöryhmään. Yhteensä takuueläkkeen 67 miljoonan euron kasvu kohdistuu yli 60 prosenttisesti naisiin.

–Kokonaisuudessaan, laskien yhteen sekä miehet että naiset, noin 40 prosentin takuueläkemenon kasvusta kohdistuisi alle 60-vuotiaisiin. On jopa hieman yllättävää, kuinka suuri osuus takuueläkkeen saajista on työikäisiä.

Kotamäki kertoo lisäksi vertailleensa yhdessä Nordean yksityistalouden ekonomisti Olli Kärkkäisen kanssa muiden eläke-etuuksien yhtä suurien korotusten vaikutuksia eläkeläisten köyhyyteen. Työeläkeindeksin, kansaneläkkeen ja takuueläkkeen vertailussa juuri takuueläkkeen korottaminen osoittautui tehokkaimmaksi.

–Takuueläkkeen tehokkuus perustuu siihen, että vuotovaikutusta ei ole ja takuueläkkeen korotus kohdentuu käytännössä täysimääräisesti matalille tulotasoille, Kotamäki toteaa blogissaan ja huomauttaa, että esimerkiksi kansaneläkettä nauttivien tulotaso on keskimäärin korkeampi kuin takuueläkettä nauttivien ja osa saa kansaneläkkeen lisäksi myös työeläkettä.

Kelan professori: ”Peruseläke kattava, ei aina riittävä”

Eläkeläisköyhyyden ja eläke-etuuksien riittävyyden nostaa esiin myös Kelan yhteiskuntasuhteiden johtaja, professori Olli Kangas. Hän katsoo omassa blogissaan , että kansaneläkekään ei ole riittävällä tasolla.

–Jos kansaneläke olisi riittävä, niin vuonna 2011 voimaan tullutta takuueläkettä ei olisi tarvittu, Kangas järkeilee.

Samalla Kangas korostaa, että Suomen asema kansainvälisessä vertailussa riippuu hyvin paljon siitä, mihin köyhyysraja asetetaan. Köyhyysraja on suhteellinen ja köyhiksi määritellään ne, joiden tulot jäävät alle tietyn osuuden koko väestön keskitulosta. Kangas käyttää vertailussaan 40 prosentin ja 60 prosentin rajaa.

Kangas kertoo OECD:n tilastoaineiston perusteella, että jos köyhyysrajana pidetään 40 prosenttia, Suomea pienempi köyhyysaste on vain Tanskassa ja Norjassa.

–Tilanne kuitenkin muuttuu, jos köyhyysrajaa nostetaan 60 prosenttiin, mitä mittaria esimerkiksi EU pääsääntöisesti käyttää, Kangas huomauttaa.

Tätä rajaa käytettäessä köyhiä olisi useampi kuin joka viides yli 65-vuotias suomalainen. Suomen sijoitus on Länsi-Euroopan maiden neljänneksi huonoin Irlannin, Sveitsin ja Belgian jälkeen.

–Tilanne on hyvä, jos silmämääränä pidetään 40 prosentin köyhyysrajaa, mutta se on jo huomattavasti synkempi, jos raja nostetaan 60 prosenttiin. Tätä taustaa vasten Suomen minimieläketurva on kyllä kattava, mutta ei aina riittävä, Kangas toteaa.