Terrafamen pomo laskutti valtion omistajayhtiötä 180 000 eurolla – ”Ostimme ylimääräistä työaikaa”

Kaivosyhtiö Terrafamen hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia on saanut satoja tuhansia euroja palkkioita, jotka ovat peräisin Terrafamen valtion omistusyhtiöltä Terrafame Groupilta.

Tilinpäätöstietojen mukaan Terrafame Group osti Ratian lähipiiriin kuuluvalta Beanio-yhtiöltä asiantuntijapalveluita 180 000 euroa viime vuodelta ja 150 000 euroa edellisvuonna. Ostot ovat jatkuneet tänä keväänäkin. Ratian ja hänen perheenjäsentensä omistama Beanio päätti keväällä jakaa liki 200 000 euron osingot.

Asiantuntijapalkkioiden lisäksi Ratia on saanut Terrafamen hallituksen puheenjohtajan tehtävästä siihen kuuluvan 78 000 euron palkkion viime vuonna.

Käytännössä Terrafame Group on valtion täysin omistama yhtiö, jota kautta se hallinnoi omistuksiaan Talvivaaran kaivostoimintaa jatkavasta Terrafamen osakeyhtiöstä. Lisäksi Terrafame Groupilla on omaa kehitystoimintaa. Nyt valtion emoyhtiö on hankkinut siis palveluita operatiivista kaivostoimintaa pyörittävän yhtiön hallituksen puheenjohtajalta.

Terrafame Groupin toimitusjohtaja Matti Hietasen mukaan ostoissa on kyse käytännössä Lauri Ratian työajan ostamisesta. Hän kertoo, että Ratia on tehnyt töitä, jotka selvästi eivät kuulu Terrafamen hallituksen puheenjohtajan rooliin. Nämä tehtävät ovat liittyneet kaivostoiminnan ylösajoon ja ulkopuolisen rahoituksen hankkimiseen, Ratia selventää.

–Kysymys oli operatiivisista lisätöistä. Käytännössä ensimmäiset yhdeksän kuukautta toimin yhtiön toimitusjohtajana. Näistä palveluista on hyvin pitkälle kysymys. Se oli jokapäiväistä kaivostoimintaa. Vietin käytännössä kolme päivää viikossa siellä kaivoksella, kertoo Ratia Uudelle Suomelle.

–Tässä pitää muistaa se, että kun vuonna 2015 lähdettiin liikkeelle, niin me lähdimme täysin nollasta. Talvivaaran aikana on vuonna 2013 pysähtynyt louhinta ja käytännössä liuotustoiminta oli hiipunut ja oli investointeja tekemättä. Silloin pitää saada vahva liikkeelle lähtö ja koota vahva tiimi, Hietanen sanoo Uudelle Suomelle.

Terrafame Groupin omistusosuus kaivosyhtiöstä on 84,2 prosenttia, kun keväällä kansainvälinen Trafigura-konserni sekä siihen kuuluva sijoitusrahasto Galena, ostivat kaivosyhtiöstä 15,5 prosentin osuuden. Ulkopuolisen rahoituksen hankkiminen on ollut valtio-omistajan tavoite koko Terrafame-projektin aikana. Hietasen mukaan Ratialla oli tässä merkittävä rooli.

–Valtioneuvosto oli asettanut aikarajat rahoituksen hankkimiselle ja siksi siinä kohtaa piti sitä kiivaasti ruveta katsomaan. Työ alkoi Groupin aloitteesta. He pyysivät minua siihen, sanoo Ratia.

Terrafame Group ei Hietasen mukaan ole kauppojen jälkeen tarvinnut Ratian asiantuntijapalvelua. Lisäksi Hietanen korostaa myös, ettei Ratia suinkaan ole ainoa taho, jolta Terrafame Group on hankkinut asiantuntijapalveluita.

–Nythän tilanne on kaiken kaikkiaan vakaantunut. Esimerkiksi tähän mennessä, niin nyt kun helmikuussa tehtiin rahoitusjärjestely, niin sen jälkeen tämän tyyppinen tarve on pienentynyt. Jos mitään yllättävää ei tapahdu, niin tarve (Ratian palveluiden käyttämiseen) jää selvästi pienemmäksi tänä vuonna – ja nämä summat, Hietanen sanoo.

Onko tätä järjestelyä kyseenalaistettu kummankaan yhtiön hallituksessa?

–Ei. Tämähän on erittäin kustannustehokas ja toiminnallisesti tehokas järjestely, Hietanen sanoo.

–Sekä ostopalveluna että tytäryhtiön hallituksen puheenjohtajana hän raportoi emoyhtiölle ja emoyhtiö omalle omistajalleen (valtiolle).

Saattoiko sitä tässä työssä erottaa, mihin loppuu hallituksen puheenjohtajan rooli ja missä alkaa neuvonantajan rooli?

–Kyllä sen kohtuullisen hyvin voi erottaa jo pelkästään ajankäytöllisestikin. Hallituksen asiat liittyvät hallituksen kokouksiin ja siellä valmisteltaviin päätöksiin. Tehtävät, jotka siihen kuuluvat ovat oma lukunsa ja niitähän hän hoitaa edelleen. Sitten kun tullaan aktiiviseen asioiden valmisteluun, mikä ei normaalisti kuulu hallitusten jäsenten tehtäviin, kyse on ollut neuvonantajan tehtävistä.

Olisiko asiantuntijapalvelua voitu hankkia joltakin muulta henkilöltä?

–Aika hankalaa se käytännössä olisi ollut. Se perustui paitsi siihen, että Ratialla on vuosikymmenten kokemus teollisuudesta, yritysjärjestelystä ja turn-around-tilanteista myös siihen, että hän tuntee kohteen erinomaisen hyvin.

–Jos ajatellaan, että tässä oltaisiin hankittu työtä muuta kautta, niin hänen olisi täytynyt perehtyä Terrafameen vastaavalla tavalla ja käyttää aikaansa, niin se olisi tullut huomattavasti kalliimmaksi.

–Eihän hänellä mitään ratkaisu- tai päätösvaltaa ole Terrafame Groupin puolella.

Asiantuntijarooli ei ole Ratialle vieras, eikä varsinkaan tilanteissa, joissa vaikeuksiin ajautunutta teollisuuden yritystä on ohjattu uuteen kasvuun. Viimeisimpänä ennen siirtymistään Terrafameen Ratia oli mukana STX:n Suomen yhtiön hallituksessa, kun Turun telakkaa kaupattiin saksalaiselle Meyerille. Hänen rooliaan kaupassa on kuvattu keskeiseksi. Lisäksi Ratialla on ollut liuta muita luottamustehtäviä eri yritysten hallituksissa.

Suurosingot minimiverolla

Terrafamen hallituksen puheenjohtajan Lauri Ratian ja hänen kolmen muun perheenjäsenensä hallinnoima Beanio päätti keväällä jakaa yhtiöstä yhteensä 197 895 euron osingot. Ratia kertoo olevansa yhtiössä vähemmistöosakas. Suurin osa osingoista menee siis Ratian perheenjäsenille.

Osinkopotin taustalla on vuonna 2015 toteutunut onnistunut osakekauppa, missä Beanio myi 250 000 eurolla hankittuja osakkeita yli kahden miljoonan euron kauppahintaan. Ratia kertoo, että kaupassa oli erään yhtiön uudelleenjärjestely, jonka yhteydessä myös Beaniolle tarjoutui sijoitusmahdollisuus.

Uuden Suomen Balance Consultingilta saaman selvityksen mukaan suuri osa osingoista olisi jäämässä verovapaaksi. Kyse on hyväksyttävästä verosuunnittelusta. Listamaamattomasta yhtiöstä voidaan jakaa 75 prosenttia osingoista verovapaana, kun osingon määrä jää alle 8 prosenttiin osakkeen matemaattisesta arvosta ja osakasta kohden osinkoa maksetaan enintään 150 000 euroa. Tämän rajan ylittävästä osasta verovapaana saa enää 15 prosenttia.

