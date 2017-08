Näkökulma: Niinistö Trumpin vieraaksi tänä erikoisena aikana

Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö tapaa tämän kuun lopussa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin. Näin tapahtuu, koska Trump on kutsunut presidenttimme kylään.

Vierailu Valkoisessa talossa ei ole Suomen presidentille jokapäiväistä herkkua. Tällä kertaa työvierailu tapahtuu myös niin, että Niinistö on Yhdysvaltain presidentin ainoa vieras. Edellisellä kerralla hän oli siellä Barack Obaman kutsumana viime vuonna yhdessä pohjoismaisten pääministereiden kanssa.

Trumpin kutsua oli Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltolan mukaan jo odoteltu. Hän pitää tämän päivän vierailu-uutista erinomaisena.

Erinomaista varmaan, mutta elämme länsimaisissa demokratioissa erikoisia aikoja. On kansakuntien kahtiajakautumista, väkivaltaisuuksia ja kansainvälistä terrorismia. Viimeksi tänään olemme kuulleet murheellisia uutisia Espanjan Barcelonassa tehdystä autoiskusta.

Trump on ollut surkean kielenkäyttönsä vuoksi tunnetusti jatkuvissa poliittisissa hankaluuksissa, mutta nyt Yhdysvaltain presidenttiin ovat ottaneet etäisyyttä myös monet merkittävät bisnesjohtajat.

Lisäksi esimerkiksi amerikkalaiskenraalien joukossa on ilmennyt tarvetta tuomita rasismi juuri tällä viikolla.

Taustalla on se, että Trump on Virginian Charlottesvillen tapauksen yhteydessä puhunut läpiä päähänsä molemmista osapuolista, vaikka yleinen näkemys on se, että syylliset väkivaltaisuuksiin löytyvät rasistisesta äärioikeistosta.

Trump joutui tällä viikolla lopettamaan kaksi talousfoorumiaan, kun muun muassa lääkejätti Merckin ja it-jätti Intelin johtajat lähtivät kävelemään niistä. Teslan vaikutusvaltainen Elon Musk oli jättänyt neuvostot jo aiemmin, koska Trump päätti vetää Yhdysvallat Pariisin ilmastosopimuksesta.

Amerikkalaiskenraali Mark A. Milley puolestaan twiittasi: ”Armeija ei hyväksy rasismia, ääriliikkeitä tai vihaa riveissämme. Se on vastoin arvojamme ja kaikkea, mitä olemme puolustaneet sitten vuoden 1775”. Hän tosin kommentoi CNN:lle, ettei tarkoitus ole olla poliittinen, vaan lähettää viesti sotajoukoille.

Mutta miksi Trump haluaa tavata Niinistön?

Niinistössä Trumpia ja hänen hallintoaan kiinnostaa ainakin se, että suomalaispresidentti on tavannut Venäjän presidentin Vladimir Putinin aivan hiljattain. Washington D.C:ssä puhutaan suurella todennäköisyydellä Niinistön näistä kokemuksista, mutta myös Itämeren tilanteesta, transpondereista, Ukrainasta sekä Suomen ja Yhdysvaltain kauppasuhteista.

Niinistö itse puki asian hyvin yleiseen muotoon tänään Naantalin Kultarannassa sanomalla, että ”Yhdysvaltain hallinnon mielenkiinto Suomea kohtaan on kasvanut”.

”Ei pelkästään Suomeen Suomena, vaan Suomen tapaan hoitaa asioita”, presidentti lisäsi.

Niinistön ajatus kieltää lentäminen ilman tutkalaitteita on joka tapauksessa ottanut Naton piirissä vähän tuulta alleen, sillä Naton norjalainen pääsihteeri Jens Stoltenberg otti ne kuluneena kesänä kohtuullisen näkyvästi esiin. (Lue uutinen aiheesta Uudesta Suomesta)

Kirjoittaja on Uuden Suomen päätoimittaja.