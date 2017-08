Turussa väkivaltaa ja puukotuksia – Yle ja TS: Ainakin yksi haavoittunut, mahdollisesti useita

Turun keskustassa useita ihmisiä on loukkaantunut jonkinlaisessa väkivaltatilanteessa, kertoo Yleisradio. Tilanteesta myös kertova Turun Sanomat puhuu ainakin yhdestä loukkaantuneesta.

Ylen mukaan Turussa on sattunut useita puukotuksia Kauppatorin ja Puutorin ympäristössä. Paikalla on ainakin yksi ruumis, Ylen paikalla oleva toimittaja kertoo, ja laukauksiakin on mahdollisesti kuultu.

Turun Sanomien mukaan Kauppiaskadulla on liikkunut teräasein varustautuneita ihmisiä. Lehden ensitietojen mukaan yhtä ihmistä olisi puukotettu.

