Poliisi etsii mahdollisia muita tekijöitä Turussa – ”Poistukaa keskustasta”

Lounais-Suomen poliisin mukaan virkavalta etsii nyt mahdollisia muita tekijöitä Turussa. Poliisi kehottaa ihmisiä poistumaan kaupungin keskustasta väkivaltaisuuksien riskin vuoksi.

– Poliisi etsii lisää mahdollisia tekijöitä Turussa. Ihmisiä kehotetaan poistumaan Turun keskustasta, poliisi tviittaa.

Poliisi etsii lisää mahdollisia tekijöitä Turussa. Ihmisiä kehotetaan poistumaan Turun keskustasta. — L-S poliisi (@L_S_poliisi) August 18, 2017

Useita ihmisiä on puukotettu Turun keskustassa perjantaina alkuillasta. Poliisi on ampunut yhtä epäiltyä ja saanut hänet kiinni. Lehtien mukaan ainakin yksi ihminen on kuollut, mutta viranomaiset eivät ole vahvistaneet asiaa.

